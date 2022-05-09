Ворожі війська знову б'ють по Одесі: палає торговий центр

Війська Росії обстрілюють Одесу / Фото t.me/kozytskyy_maksym_official

Увечері 9 травня Одеса піддалася ракетній атаці. У місті лунають вибухи, повідомляє видання Суспільне Одеса.

Триває ракетна атака по Одесі, повідомили в оперативному командуванні"Південь".

Як зазначає місцеве видання Думська, в Одесі чутно вибухи. В місті оголошена повітряна тривога. Працює ППО. Жителів закликають не залишати укриттів.

Користувачі соцмереж повідомляють про сім вибухів в Одесі. Подробиць наслідків ракетної атаки поки немає. У ОК "Південь" просять жителів не знімати і не публікувати місця, де сталися вибухи.

Пізніше стало відомо про те, що в місті виникла пожежа в одному з великих торгових центрів. Є шестеро постраждалих.

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