Ворожі війська знову б'ють по Одесі: палає торговий центр

В місті оголошена повітряна тривога. Працює ППО. Жителів закликають не залишати укриттів.
Увечері 9 травня Одеса піддалася ракетній атаці. У місті лунають вибухи, повідомляє видання Суспільне Одеса.
Триває ракетна атака по Одесі, повідомили в оперативному командуванні"Південь".
Як зазначає місцеве видання Думська, в Одесі чутно вибухи. В місті оголошена повітряна тривога. Працює ППО. Жителів закликають не залишати укриттів.
Користувачі соцмереж повідомляють про сім вибухів в Одесі. Подробиць наслідків ракетної атаки поки немає. У ОК "Південь" просять жителів не знімати і не публікувати місця, де сталися вибухи.
Пізніше стало відомо про те, що в місті виникла пожежа в одному з великих торгових центрів. Є шестеро постраждалих.
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Автор: Катя Трохименко