У Новій Одесі рвонув газ у багатоповерхівці: постраждали щонайменше три людини

У суботу, 27 листопада, о 09:20 в місті Нова Одеса в п'ятиповерховому житловому будинку стався вибух побутового газу на останньому поверсі. За інформацією рятувальників, зруйновано дві квартири на четвертому та дві квартири на п'ятому поверхах.

За попередніми даними, постраждали три людини. Їх передали медикам. У однієї людини попередньо перелом руки і пошкодження хребта, дві людини перебувають у шоковому стані, повідомляє пресслужба ДСНС.

З пошкодженого під'їзду евакуювали 50 осіб. За даними Нацполіції, в квартирі на четвертому поверсі можливо знаходиться жінка, яка проживала сама.

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Інформацію про жертв і постраждалих ще уточнюють.

Рятувальники за допомогою крана продовжують проводити аварійно-рятувальні роботи з демонтажу пошкоджених конструкцій будинку та пошуку постраждалих.

Всього залучено 116 осіб та 27 одиниць техніки: рятувальники, кінологічні розрахунки, психологи ДСНС, Національна поліція, облгаз, обленерго. Створено резерв сил і техніки.

Місцевими органами влади надається допомога постраждалим жителям. На місці працює штаб з ліквідації наслідків НП.

Як повідомляв Главред, в березні в місті Боярка Київської області прогримів потужний вибух. Загинула одна людина. При цьому постраждали найближчі будинки (у людей знесло паркани і повибивало вікна), чотири автомобілі та лінії електропередач.