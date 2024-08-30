УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Звідки ЗСУ можуть Паляницею вдарити по Москві: названо два небезпечні для РФ міста

Андрій Ганчук
30 серпня 2024, 08:29оновлено 30 серпня, 10:46
214
Україна здатна уразити російську столицю Москву з двох своїх міст, дальність Паляниці дозволить Силам оборони реалізовувати такі військові операції.
Паляниця, Москва
Паляниця долетить із Москви з двох міст України / Колаж: Главред, фото: United 24, DeepState

Орієнтовна дальність нового українського дрона Паляниця становить близько 750 кілометрів. Україна таким дроном може завдати удару по Москві одразу з двох своїх міст.

У матеріалі Главреда "Долетить до Москви і двох десятків аеродромів РФ: чого очікувати від "Паляниці" у війні" йдеться про те, що нова зброя для ЗСУ Паляниця дістане до російської столиці з Харкова і Сум.

"Якщо подивитися на карту DeepState і накреслити лінійкою відстань, то можна припустити, що дрон дотягується до Москви, приміром, із Сум або Харкова", - ідеться в матеріалі.

відео дня
Паляниця
Паляниця дістане до Москви із Сум і Харкова / DeepState

Дальність Паляниці - приблизно 750 кілометрів, що дає змогу дрону долетіти до російської столиці, зазначив авіаційний експерт Валерій Романенко.

Ракета-дрон Паляниця - що відомо про нову зброю України:

Президент Володимир Зеленський у День Незалежності 24 серпня заявив, що армія України успішно випробувала Паляницю - нову вітчизняну ракету-дрон. Утім, він не уточнив, де вразили окупантів. Очільник Мінстратегпрому Камишин сказав, що ворог уражений Паляницею на захоплених територіях.

Також було опубліковано більш детальну інформацію про Паляницю. Характеристики дрона засекречені. Попередньо відомо, що його дальність - 750 км. Зброя здатна ефективно уражати територію РФ.

Україна бомбитиме ворожу авіацію та аеродроми реактивним дроном Паляниця, зазначив авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації ім. А. К. Антонова. О. К. Антонова. Він розповів Главреду, як можна провести ефективну комбіновану атаку.

Хто такий Валерій Романенко

Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

Звідки ЗСУ можуть Паляницею вдарити по Москві: названо два небезпечні для РФ міста
Бойовий радіус ракет України / Інфографіка: Главред

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Харкова новини Сум новини Москви Ракета-дрон Паляниця
Реклама

Головне за день

Перша аварія українського F-16: у Пентагоні зробили заяву

Перша аварія українського F-16: у Пентагоні зробили заяву

10:40 Світ
Графіки змінилися: яким регіонам України екстрено відключать світло

Графіки змінилися: яким регіонам України екстрено відключать світло

10:30 Україна
РФ вночі вгатила по Україні ракетами і дронами, цілі збивали у 5 областях: які наслідки

РФ вночі вгатила по Україні ракетами і дронами, цілі збивали у 5 областях: які наслідки

10:11 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Вийде ідеально насичений смак: відомий кухар розкрив секрет, як квасити капусту 10972

Вийде ідеально насичений смак: відомий кухар розкрив секрет, як квасити капусту

Чого дуже сильно бояться миші - хитрощі, які реально допомагають 8830

Чого дуже сильно бояться миші - хитрощі, які реально допомагають

Чому жовток яйця під час варіння синіє і чи можна його їсти 4228

Чому жовток яйця під час варіння синіє і чи можна його їсти

Лише люди з високим IQ знайдуть жирафу за 7 секунд: непроста загадка для кмітливців 3893

Лише люди з високим IQ знайдуть жирафу за 7 секунд: непроста загадка для кмітливців

Останні новини

10:40

Перша аварія українського F-16: у Пентагоні зробили заяву

10:31

"Виходить на мітинги на підтримку Путіна": Слава Дьомін ошелешив правдою про свою матір

10:30

Графіки змінилися: яким регіонам України екстрено відключать світло

10:11

РФ вночі вгатила по Україні ракетами і дронами, цілі збивали у 5 областях: які наслідки

09:49

ЗСУ потужно знищили десантну групу РФ під Кураховим: намагались прорвати оборону

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:41

США і Китай не погодили план завершення війни в Україні

09:33

Король голий: чому статус Росії як наддержави - карикатурне перебільшенняПогляд

09:30

Чим відмити застарілу іржу з унітазу: легкий, але дуже ефективний спосібВідео

09:29

Гороскоп на завтра 31 серпня: Тельцям - щасливий день, Водоліям - божевільна удача

Реклама
09:19

"У нього завжди були молоді": мовчун Меладзе завів фаворитку після розлучення

09:04

РФ завдала авіаудару по підприємству в Сумах: постраждали 9 осіб

09:00

Олександр Лукашенко остаточно став інструментом Москви: Жмайло - про навчання армії Білорусі

08:37

У Криму прогриміли вибухи: окупанти скиглять про атаку дронів

08:29

Звідки ЗСУ можуть Паляницею вдарити по Москві: названо два небезпечні для РФ міста

08:25

Війська РФ вибили ЗСУ із села Кореневе на Курщині - DeepState

07:46

Зрадила з іншим: чоловік зрадниці Галини Безрук оголосив про розрив із нею

07:29

11-річний хлопець у пам’ять про старшого брата-захисника збирає сотні тисяч гривень на допомогу військовим новини компанії

07:28

Наступ РФ на Покровськ: окупанти проводять дві операції для оточення ЗСУ

07:05

Навіть геніям буде складно: треба знайти захований ключ за 7 секунд

06:41

У Сумах - вибух і пожежа: армія РФ вдарила по інфраструктурі міста

Реклама
06:10

Як Південна Корея хоче витіснити з ринку Китай і РосіюПогляд

04:42

Принесуть багатство і щастя: які картини мають бути в квартирі за фен-шуй

04:30

Олена Мозгова змінила імідж та перестала бути схожою на себе

04:00

Маша Кондратенко прокоментувала чутки про роман із відомим співаком

03:45

4 найкращі способи, як відмити плитку у ванній: усі забруднення безслідно зникнутьВідео

02:47

В МЗС Ірану розповіли чи планує Тегеран передачу балістики Росії - Боррель

02:36

Росіяни панікують: ворог боїться заходу українських ДРГ на Курську АЕС - Світан

02:00

Чому варто кожного ранку випивати склянку теплої води: корисний фактВідео

01:47

Паралімпіада-2024: на якому місці Україна та скільки медалей вже завоювала

01:30

Блекаут і знищення каскаду ГЕС у РФ: названо головні цілі для балістики ЗСУ

01:08

РФ використала в степах України арктичних морпіхів та дивну техніку - Плетенчук

00:26

В ЄС обговорили можливість дати дозвіл бити ЗСУ по РФ: висновки зустрічі

00:08

Доторкнувся до легенди: Потап засвітився в компанії світових знаменитостей

29 серпня, четвер
23:31

Жодних перемовин не може бути: опозиціонер РФ заявив про війну в Україні

23:27

Дьомін уперше розкрив правду про роман із Мішиною: "Чому зникла раптово?"

22:50

"Війна не за сценарієм Путіна": в ОП натякнули на продовження Курської операції

22:48

Угорщина догралась: через політику Орбана в ЄС можливий бойкот

22:42

Кремль може відвернутись від Курської області в обмін на війну в Україні

22:06

Новий член сім'ї: Дзідзьо здивував шанувальників поповненням

22:05

Командувачі НАТО таємно зустрілись у Дрездені: українці також були присутні

Реклама
22:04

"Покласти край війні": Україна має використовувати F-16, де це потрібно - Павел

22:03

Катастрофа F-16 ЗСУ: західні ЗМІ дізналися про версію з "дружнім вогнем"

21:20

Катастрофа для Путіна: в МЗС Швеції зробили гучну заяву про "Курську операцію"

21:12

Путіну світить арешт за ордером МКС: у Кремлі анонсували несподіваний візит

20:51

Як позбутися слимаків: топ-5 креативних рішень для садівників

20:10

Путін може просити про мир: британський аналітик назвав умову

20:08

Урожаю можна й не побачити: рослини, які не можна садити біля малини

19:34

Литимуть дощі, але не скрізь: якою поде погода 30 серпня

19:27

"Смартгодинник" для садів і виноградників: вчені розробили знахідку для врожаю

19:25

Аварія F-16 ЗСУ: у CNN дізналися ім'я загиблого українського пілота

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
Тисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на Курщині
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиСпорт з Анітою ЛуценкоТести по картинціУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикмети
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти