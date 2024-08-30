Звідки ЗСУ можуть Паляницею вдарити по Москві: названо два небезпечні для РФ міста

Україна здатна уразити російську столицю Москву з двох своїх міст, дальність Паляниці дозволить Силам оборони реалізовувати такі військові операції.

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Паляниця долетить із Москви з двох міст України / Колаж: Главред, фото: United 24, DeepState

Орієнтовна дальність нового українського дрона Паляниця становить близько 750 кілометрів. Україна таким дроном може завдати удару по Москві одразу з двох своїх міст.

У матеріалі Главреда "Долетить до Москви і двох десятків аеродромів РФ: чого очікувати від "Паляниці" у війні" йдеться про те, що нова зброя для ЗСУ Паляниця дістане до російської столиці з Харкова і Сум.

"Якщо подивитися на карту DeepState і накреслити лінійкою відстань, то можна припустити, що дрон дотягується до Москви, приміром, із Сум або Харкова", - ідеться в матеріалі. відео дня

Паляниця дістане до Москви із Сум і Харкова / DeepState

Дальність Паляниці - приблизно 750 кілометрів, що дає змогу дрону долетіти до російської столиці, зазначив авіаційний експерт Валерій Романенко.

Ракета-дрон Паляниця - що відомо про нову зброю України:

Президент Володимир Зеленський у День Незалежності 24 серпня заявив, що армія України успішно випробувала Паляницю - нову вітчизняну ракету-дрон. Утім, він не уточнив, де вразили окупантів. Очільник Мінстратегпрому Камишин сказав, що ворог уражений Паляницею на захоплених територіях.

Також було опубліковано більш детальну інформацію про Паляницю. Характеристики дрона засекречені. Попередньо відомо, що його дальність - 750 км. Зброя здатна ефективно уражати територію РФ.

Україна бомбитиме ворожу авіацію та аеродроми реактивним дроном Паляниця, зазначив авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації ім. А. К. Антонова. О. К. Антонова. Він розповів Главреду, як можна провести ефективну комбіновану атаку.

Хто такий Валерій Романенко Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

Бойовий радіус ракет України / Інфографіка: Главред

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