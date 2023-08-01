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Відкрили вогонь на ураження: диверсанти РФ вночі штурмували кордон у Чернігівській області

Марія Тупік
1 серпня 2023, 10:47 оновлено 1 серпня, 10:59
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За словами Наєва, чотири озброєні особи були помічені прикордонниками 2-ї прикордонної застави за допомогою тепловізорів.
Наєв, ВСУ
Наєв розповів про проникнення ДРГ / Колаж Главред, фото t.me/KOS_ZSU

Вночі, 1 серпня, російські диверсанти намагалися перетнути кордон в Чернігівської області. Як повідомив командувач Об'єднаними Силами ЗСУ Сергій Наєв, українські прикордонники відкрили по них вогонь і змусили відійти назад.

"Минулої ночі на північному напрямку, в межах Чернігівської області, припинено спробу перетину державного кордону України диверсійною розвідувальною групою противника", - написав він у Telegram.

За словами Наєва, чотири озброєні особи були помічені прикордонниками 2-ї прикордонної застави за допомогою тепловізорів. За рішенням старшого спостережного поста по ворогу був відкритий вогонь на поразку, що змусило його відійти назад.

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"За сигналом тривоги до місця події висунулися резерви зі складу прикордонного загону та Збройних Сил України", - інформував командувач.

Він підкреслив, що "ворог в черговий раз зазнав втрат і не досяг поставленої мети".

Ситуація на кордоні

Нагадаємо, що до Білорусі перекинули найманців ПВК Вагнера. У Держприкордонслужбі заявили, що в Білорусі почали спостерігатися окремі групи представників з приватних військових кампаній, які переміщуються з території Росії.

Українців попередили про загрозу - величезна колона "вагнерівців" прибула до Білорусі. Українські прикордонники та військові продовжують відстежувати переміщення "вагнерівців" по Білорусі.

"Вагнер" звозить до Білорусі бронетехніку. Моніторингова група повідомила про чергове пересування "вагнерівців" і зазначила про надходження 12-ї колони техніки.

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