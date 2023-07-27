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"Вагнер" звозить у Білорусь бронетехніку: заїхала 12-а колона

Юлія Куришко
27 липня 2023, 18:59 оновлено 27 липня, 19:07
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До Білорусі заїхала 12-та колона із військовою технікою "вагнерівців".
'Вагнер' звозить у Білорусь бронетехніку: заїхала 12-а колона
"Вагнерівці" звозять військову техніку у Білорусь / колаж: Главред, фото: Росзмі, скріншот: Радіо Свобода

Білоруська моніторингова група повідомила про чергове пересування "вагнерівців" до Білорусі та зазначила про надходження 12-ї колони техніки.

"12-а колона з технікою ПВК "Вагнер" зайшла до Білорусі через пункт пропуску Понятівка (РФ) - Дзвінчатка (РБ), і зараз рухається трасою Р122 до Чаусів (Могилівська область) у супроводі ДАІ РБ", - повідомили у Telegram-каналі "Беларускі Гаюн".

У колоні щонайменше 50 одиниць техніки:

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  • 5 бронеавтомобілів "Щука" ("Чекан"),
  • 3 бензовоза,
  • автобус,
  • 17 фур,
  • 3 трали (перевозять екскаватор, бензовоз та бронеавтомобіль "Щука",
  • 6 КамАЗів (тент),
  • 2 "буханки",
  • пікапи та легкові авто.

Це щонайменше друга колона ЧВК "Вагнер", яка зайшла до Білорусі з бронеавтомобілями "Щука".

'Вагнер' звозить у Білорусь бронетехніку: заїхала 12-а колона
12-а колона ПВК "Вагнер" прибула до Білорусі / фото: Беларуски Гаюн

"Вагнер" у Білорусі

Нагадаємо, що до Білорусі перекинули найманців ПВК Вагнера. У Держприкордонслужбі заявили, що у Білорусі почали спостерігатися окремі групи представників з приватних військових кампаній, які переміщуються з території Росії.

Українців попередили про загрозу - величезна колона "вагнерівців" прибула до Білорусі. Українські прикордонники та військові продовжують відстежувати переміщення "вагнерівців" по Білорусі.

У Білорусі будують табори ПВК Вагнера. Відомо, що вже розбили близько 298 наметів, а в одному такому може розміститися до 60 осіб. Можна сказати, що табір розбитий приблизно для 8 000 осіб.

Більше військових новин:

війна в Україні Білорусь ПВК Вагнер
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