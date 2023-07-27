'Вагнер' звозить у Білорусь бронетехніку: заїхала 12-а колона

Білоруська моніторингова група повідомила про чергове пересування "вагнерівців" до Білорусі та зазначила про надходження 12-ї колони техніки.
"12-а колона з технікою ПВК "Вагнер" зайшла до Білорусі через пункт пропуску Понятівка (РФ) - Дзвінчатка (РБ), і зараз рухається трасою Р122 до Чаусів (Могилівська область) у супроводі ДАІ РБ", - повідомили у Telegram-каналі "Беларускі Гаюн".
У колоні щонайменше 50 одиниць техніки:
- 5 бронеавтомобілів "Щука" ("Чекан"),
- 3 бензовоза,
- автобус,
- 17 фур,
- 3 трали (перевозять екскаватор, бензовоз та бронеавтомобіль "Щука",
- 6 КамАЗів (тент),
- 2 "буханки",
- пікапи та легкові авто.
Це щонайменше друга колона ЧВК "Вагнер", яка зайшла до Білорусі з бронеавтомобілями "Щука".
"Вагнер" у Білорусі
Нагадаємо, що до Білорусі перекинули найманців ПВК Вагнера. У Держприкордонслужбі заявили, що у Білорусі почали спостерігатися окремі групи представників з приватних військових кампаній, які переміщуються з території Росії.
Українців попередили про загрозу - величезна колона "вагнерівців" прибула до Білорусі. Українські прикордонники та військові продовжують відстежувати переміщення "вагнерівців" по Білорусі.
У Білорусі будують табори ПВК Вагнера. Відомо, що вже розбили близько 298 наметів, а в одному такому може розміститися до 60 осіб. Можна сказати, що табір розбитий приблизно для 8 000 осіб.
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