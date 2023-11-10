Відкриється вікно можливостей: названо несподівані терміни вступу України до ЄС

Терміни вступу України до Євросоюзу обумовлені технічними правилами, пояснив Володимир Горбач.

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Володимир Горбач оцінив перспективи євроінтеграції України / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

Тільки після 2027 року відкриються можливості для вступу України до Європейського Союзу, заявив політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.

За його словами, такі терміни обумовлені технічними правилами, які діють на сьогоднішній день в ЄС. Про це експерт розповів в інтерв'ю Главреду.

Разом з тим він уточнив, що самі переговори безпосередньо не вплинуть на економіку або соціальну систему, проте вони почнуть впливати тоді, коли Україна стане повноцінним членом Євросоюзу.

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"Якщо раніше ми розглядали членство в Євросоюзі, перш за все, як економічні переваги через доступ до основних фондів Європейського Союзу, а також говорили про європейські стандарти і певні соціально-економічні переваги, то зараз для нас найважливішим у цьому питанні стає питання безпеки, тобто завершення війни і забезпечення певної безпеки", - зазначив аналітик.

Він каже, що майбутнє членство України в ЄС – це ще один крок України до того, щоб відчувати себе в більшій безпеці, ніж зараз, коли ми знаходимося в "сірій зоні".

"При цьому питання вступу в НАТО не менш актуальне, тому що воно ще більш важливе з точки зору безпеки. Але поки навіть те, що західний ВПК вже розгортається для роботи в інтересах України, і, відповідно, забезпечення її безпеки і оборони – це вже величезна перевага для нас. І це, можливо, навіть більш важливо, ніж економіка, соціальна і гуманітарна сфери", - додав Горбач.

Хто такий Володимир Горбач? Володимир Горбач - політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 50 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі - виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Вступ України до ЄС

Раніше повідомлялося про те, що Євросоюз схвалить початок переговорів про вступ України. В останній версії проекту Звіту про розширення ЄС, який опинився в розпорядженні журналістів, названі кроки, які повинен виконати Київ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна може вступити до Євросоюзу ще під час війни. У Франції дуже вражені потенціалом і здатністю українців проводити ці реформи, незважаючи на війну.

Як повідомлялося раніше, ЄС готується розпочати офіційні переговори з Україною щодо вступу до блоку. У листопаді Єврокомісія повинна буде випустити "звіт про хід роботи" щодо наданого Україні в червні плану статусу кандидата на членство.

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