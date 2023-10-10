Новий зерновий коридор та навчання пілотів: результати візиту Зеленського до Румунії

Президент України анонсував запуск нового зернового коридору через Румунію та Молдову.

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Зеленський прибув до Румунії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прибув до Румунії з офіційним візитом. Сторони обговорили взаємодію у сфері безпеки, розвиток авіації та інші оборонні коаліції, а також посилення української ППО. Він подякував Румунії за масштабну допомогу. Про це він заявив під час виступу на спільному з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом брифінгу.

Зерновий коридор

Володимир Зеленський анонсував запуск нового "зернового коридору" через території Молдови та Румунії. Це стане поштовхом для економічного розвитку усієї Європи. Співпраця між Україною, Молдовою та Румунією дасть стимул для збільшення робочих місць, а також для розвитку бізнесу та інфраструктури.

"І це взірець того, як багато ми можемо зробити разом. Що матиме значне, високе значення не лише для нас, а й для Європи та світу вцілому", - сказав Зеленський. відео дня

Новий коридор запрацює найближчим часом.

Навчання пілотів на F-16

Зеленський також зазначив, що у Румунії відкриють центр із навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Вони увійдуть у "першу хвилю" навчання.

"Є надзвичайно важливе рішення про підготовку в Румунії для F-16. Створюється центр підготовки пілотів. Ми обговорили, як прискорити таку підготовку і домовились, що українські пілоти будуть включені до "першої" хвилі навчання", - сказав Зеленський.

Візит Зеленського до США

Раніше український президент Володимир Зеленський відвідав США. Там він виступив на дебатах Генасамблеї ООН.

Також на засіданні Радбезу ООН Зеленський представив формулу миру України. Мирна ініціатива Києва заснована на принципах відновлення територіальної цілісності Української держави відповідно до Статуту Організації.

Пізніше президент Української держави також повідомив про важливі переговори у Вашингтоні - надання військової допомоги Україні. Зеленський підкреслив, що саме питання про передачу ППО є одним з топових.

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