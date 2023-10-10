Ракети і не тільки: США оголосять новий пакет допомоги Україні на 200 млн доларів

США можуть оголосити новий пакет військової допомоги для України вже 11 жовтня.

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США оголосять новий пакет військової допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, president.gov.ua

США оголосять новий пакет військової допомоги для України на суму 200 мільйонів доларів. Про це заявив кореспондент Пентагона Остап Яриш на своїй сторінці в Twitter.

За його даними, це може відбутися вже завтра, 11 жовтня.

Очікується, що у новий пакет допомоги увійдуть:

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ракети AIM-9,

боєприпаси до HIMARS,

обладнання для боротьби з дронами,

снаряди калібру 155 та 105 мм,

високоточні авіаційні боєприпаси,

ракети TOW,

AT4s,

боєприпаси для стрілецької зброї та інше.

Військова допомога США Україні

Президент США Джо Байден збирається просити у Конгресу надати Україні найбільший пакет військової та гуманітарної допомоги у розмірі 100 мільярдів доларів. Цього пакету повинно вистачити на 2 роки. Байден хоче вирішити проблему до наступних виборів, оскільки продовжують виникати проблеми, які створюють скептики-республіканці. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на власні джерела.

Видання Reuters з посиланням на джерела писало, що 11 жовтня адміністрація президента США Джо Байдена ймовірно оголосить про новий пакет військової допомоги для України на суму близько 200 мільйонів доларів.

У скарбниці Пентагону залишилося 5,2 мільярда доларів на зброю та іншу допомогу з безпеки для України. Ця сума приблизно еквівалентна вартості зброї, яку адміністрація президента США Джо Байдена направила в Україну за останні шість місяців. Як пише The Wall Street Journal, грошей, що залишилися, може вистачити лише на кілька місяців.

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