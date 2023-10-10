Ракети і не тільки: США оголосять новий пакет допомоги Україні на 200 млн доларів

США оголосять новий пакет військової допомоги для України на суму 200 мільйонів доларів. Про це заявив кореспондент Пентагона Остап Яриш на своїй сторінці в Twitter.
За його даними, це може відбутися вже завтра, 11 жовтня.
Очікується, що у новий пакет допомоги увійдуть:
- ракети AIM-9,
- боєприпаси до HIMARS,
- обладнання для боротьби з дронами,
- снаряди калібру 155 та 105 мм,
- високоточні авіаційні боєприпаси,
- ракети TOW,
- AT4s,
- боєприпаси для стрілецької зброї та інше.
Військова допомога США Україні
Президент США Джо Байден збирається просити у Конгресу надати Україні найбільший пакет військової та гуманітарної допомоги у розмірі 100 мільярдів доларів. Цього пакету повинно вистачити на 2 роки. Байден хоче вирішити проблему до наступних виборів, оскільки продовжують виникати проблеми, які створюють скептики-республіканці. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на власні джерела.
Видання Reuters з посиланням на джерела писало, що 11 жовтня адміністрація президента США Джо Байдена ймовірно оголосить про новий пакет військової допомоги для України на суму близько 200 мільйонів доларів.
У скарбниці Пентагону залишилося 5,2 мільярда доларів на зброю та іншу допомогу з безпеки для України. Ця сума приблизно еквівалентна вартості зброї, яку адміністрація президента США Джо Байдена направила в Україну за останні шість місяців. Як пише The Wall Street Journal, грошей, що залишилися, може вистачити лише на кілька місяців.
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