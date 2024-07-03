Як рекордний імпорт електроенергії вплине на відключення світла в Україні

На тлі дефіциту у енергосистемі та літньої спеки Україна продовжує нарощувати рекордний імпорт електроенергії із сусідніх європейських країн. Проте, через серйозні проблеми у енергетиці країни відключень не вдасться уникнути. Про це повідомили в Укренерго 3 липня.
"Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини і Молдови буде імпортовано 34 263 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1694 МВт. Це новий рекорд. Також сьогодні увечері планується аварійне постачання з сусідніх європейських країн", - йдеться в повідомленні відомства.
Проте, як повідомляють в Укренерго, незважаючи на рекордний імпорт електроенергії, відключень 3 липня не вдасться уникнути. У відомстві зазначили, що в Україні відключатимуть світло у три черги, починаючи з 13:00.
Удари Росії по Україні та відключення світла
З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.
Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.
Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.
Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.
Також енергетики сповістили, що у багатьох регіонах відключали минулої доби світло не лише через дефіцит електроенергії, але і через обстріли, аварії, а також сильну спеку, яка впливає на роботу підстанцій та високовольтних ліній.
Обстріл енергетичної інфраструктури та відключення світла в Україні
Нагадаємо, через постійні обстріли росіянами енергетичної інфраструктури України, особливо у східних регіонах ситуація із відключенням абонентів від електромереж залишається напруженою.
Проте, голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що в деяких регіонах України скасують відключення світла. Це стосуватиметься зон, близьких до лінії фронту.
Також через постійні російські обстріли в Україні застосовуються стабілізаційні відключення світла. Взимку ситуація може погіршитися - світло може бути всього по кілька годин на добу. Такий песимістичний сценарій озвучив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький.
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