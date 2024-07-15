Годин зі світлом буде значно більше: в Укренерго сказали, коли чекати на покращення

Енергетики прогнозують, що поліпшення ситуації зі світлом відбудеться на тлі завершення ремонту енергооб'єктів.

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В Україні збільшиться кількість годинників зі світлом / Колаж: Главред, фото: pixabay

В Україні може збільшитися кількість годин зі світлом. Відбудеться це вже в серпні. Такий прогноз дала речниця Укренерго Марія Цатурян, повідомляє Obozrevatel.

Вона пов'язує це з тим, що деякі енергетичні об'єкти знову запрацюють після ремонтів. Водночас слід зазначити, що зменшити обсяги обмежень вдасться в разі відсутності нових ворожих ударів.

"У серпні має трохи зменшитися обсяг обмежень. Це пов'язано з тим, що деякі об'єкти енергетичні повернуться в роботу після планових ремонтів. Звичайно, якщо не буде нових російських ударів", - сказала вона. відео дня

Наразі Україна втратила понад 9 ГВт виробничих потужностей.

"Для розуміння масштабу: стільки ж влітку в пікові години споживають Нідерланди або Фінляндія", - додала Цатурян.

Відключення світла та ситуація з енергетикою в Україні - останні новини

Нагадаємо, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що ситуація з електропостачанням в Україні покращиться в серпні завдяки плановим ремонтам енергоблоків атомних електростанцій і зміні погодних умов.

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко прогнозує, що відключення світла взимку за базовим сценарієм триватимуть 12 годин на добу.

Голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький зазначив, що в деяких регіонах України планують скасувати відключення електропостачання. Це стосується територій, які розташовані біля лінії фронту.

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