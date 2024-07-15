Буде дуже багато годин без світла: графік вимкнення електроенергії на 16 липня

В Україні світло вимикатимуть одразу для трьох і чотирьох черг.

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Графік вимкнення світла на 16 липня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

В Україні у вівторок, 16 липня, будуть діяти графіки погодинних вимкнень електроенергії протягом всієї доби. Енергетики вимикатимуть одразу по 3-4 черги. Про це повідомляє Укренерго.

Графіки для вимкнення чотирьох черг одночасно будуть введені у період з 00:00 до 2:00 та з 16:00 до 24:00. В інші години будуть застосовуватися графіки для вимкнення трьох черг одночасно.

"Аварійні відключення на Харківщині – скасовані. Регіон повернувся до графіка погодинних відключень", - йдеться у повідомленні. відео дня

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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Відключення світла та ситуація з енергетикою в Україні - останні новини

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