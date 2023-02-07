'Відключення електрики можуть бути тривалими': у Yasno зробили тривожний прогноз щодо світла

Гендиректор Yasno підкреслив, що сніг і мороз можуть бути причиною додаткових аварій на лініях.

В Yasno зробили тривожний прогноз щодо ситуації зі світлом / ua.depositphotos.com

За прогнозами синоптиків, цей тиждень буде холодним, а тому навантаження на енергосистему збільшиться. Цілком імовірно, що доведеться застосовувати більш тривалі відключення. Про це повідомив генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко у Facebook.

"За прогнозами тиждень буде холодним, тому навантаження на енергосистему збільшиться. Цілком імовірно, що колегам доведеться застосовувати більш тривалі відключення. Хоча генерація зросла, але через морози зростає і споживання. Також мережеві обмеження НЕК не дають можливості системі працювати повноцінно", - написав Коваленко.

Крім того, як зауважив гендиректор Yasno, сніг і мороз можуть бути причиною додаткових аварій на лініях. У зв'язку з цим він закликав громадян обережно користуватися елетроприладами.

Відключення світла в Україні

Нещодавно директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що тривалість відключення електроенергії в Україні прямо залежить від погодних умов. Чим буде тепліше, тим рідше будуть відключення. Він підкреслив, що кожен градус температури вниз – це додаткові 200 мегават споживання.

Як підкреслив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, атаки країни-агресора РФ на українську енергосистему теоретично можуть призвести до блекауту в Україні. Однак на практиці такий ризик досить низький. У росіян вичерпується здатність завдавати шкоди нашій державі такими атаками. Він висловив думку, що Україна вже пройшла найгірше з російськими ракетними атаками.

Раніше генеральний директор компанії-постачальника YASNO Сергій Коваленко спрогнозував терміни відключень електроенергії в Україні у зв'язку з ракетними ударами РФ по цивільній інфраструктурі. За його словами, Україна зможе відмовитися від відключень за графіками не раніше кінця березня.

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