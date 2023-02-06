Мороз стане нестерпним: на Україну насувається холодрига

Погода в Україні 7 лютого буде сніжною і морозною. Як прогнозують синоптики, на дорогах буде ожеледиця.
"У регіонах буде хмарно. Часом буде невеликий сніг", - йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.
У західних, північних, вдень і в південній частині – невеликий сніг; на решті території без істотних опадів.
На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/сек, у південній частині країни та східних областях місцями пориви 15-20 м/сек.
Температура вночі 4-9 морозу, на Закарпатті до 15 морозу, вдень 0-5 морозу.
У Карпатах вночі 12-17, вдень 5-10 морозу.
Погода на 8 лютого
У середу в Україні буде мінлива хмарність, ожеледь. Вночі в західних областях і Криму невеликий сніг.
У нічні години стовпчики термометрів покажуть від 6 до 11 градусів морозу, а у Вінницькій області, Карпатах і на Крайній Півночі -16 -12 градусів. Вдень прогнозується 2-7 градуси морозу.
Прогноз погоди для України
Раніше синоптик Віталій Постригань зазначав, що погода в Україні в лютому нагадає всім про зиму. У першій декаді лютого українці відчують, як виглядає справжня зимова і морозна казка. Як написав синоптик, за попередніми розрахунками, зимова і морозна погода триватиме до 11 лютого.
Згідно з даними метеосайта ventusky.com, погода в Україні найближчими днями буде дуже холодною. Як повідомляють синоптики, сильні морози очікуються з 9 по 11 лютого. У південних регіонах через вплив циклону очікуватимуться сильні дощі з переходом у потужні снігопади.
читайте такожНавіщо 7 лютого потрібно кожному заховати шматочок цукру: прикмети і що не можна робити
Прогнози астрологів про закінчення війни: читайте в Телеграм і Viber!
Читайте також:
- Потрясная закуска на швидку руку: рецепт найпростішого страви, в яке закохуються з першого разу
- Бомбічний вечерю на швидку руку: смачний рецепт, який захопить всю сім'ю
- Що приготувати з тіста філо: Відпадний рецепт, який не потрібно готувати три години