glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Мороз стане нестерпним: на Україну насувається холодрига

6 лютого 2023, 15:53
На дорогах України через погоду буде ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/сек, у південній частині країни місцями пориви 15-20 м/сек.
погода в Україні, прогноз погоди
Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні 7 лютого буде сніжною і морозною. Як прогнозують синоптики, на дорогах буде ожеледиця.

"У регіонах буде хмарно. Часом буде невеликий сніг", - йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

У західних, північних, вдень і в південній частині – невеликий сніг; на решті території без істотних опадів.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/сек, у південній частині країни та східних областях місцями пориви 15-20 м/сек.

Температура вночі 4-9 морозу, на Закарпатті до 15 морозу, вдень 0-5 морозу.

У Карпатах вночі 12-17, вдень 5-10 морозу.

Карта погоди

Погода на 8 лютого

У середу в Україні буде мінлива хмарність, ожеледь. Вночі в західних областях і Криму невеликий сніг.

У нічні години стовпчики термометрів покажуть від 6 до 11 градусів морозу, а у Вінницькій області, Карпатах і на Крайній Півночі -16 -12 градусів. Вдень прогнозується 2-7 градуси морозу.

погода

Прогноз погоди для України

Раніше синоптик Віталій Постригань зазначав, що погода в Україні в лютому нагадає всім про зиму. У першій декаді лютого українці відчують, як виглядає справжня зимова і морозна казка. Як написав синоптик, за попередніми розрахунками, зимова і морозна погода триватиме до 11 лютого.

Згідно з даними метеосайта ventusky.com, погода в Україні найближчими днями буде дуже холодною. Як повідомляють синоптики, сильні морози очікуються з 9 по 11 лютого. У південних регіонах через вплив циклону очікуватимуться сильні дощі з переходом у потужні снігопади.

читайте такожНавіщо 7 лютого потрібно кожному заховати шматочок цукру: прикмети і що не можна робити

Прогнози астрологів про закінчення війни: читайте в Телеграм і Viber!

Читайте також:

погода синоптик прогноз погоди Погода в Україні
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:53

Мороз стане нестерпним: на Україну насувається холодрига

15:46

22 січня зробив їй пропозицію, а потім загинув: Нікітюк потрясла трагічною історією нареченого подруги

15:46

Арнольд Шварценеггер на позашляховику збив жінку-велосипедиста

15:21

Тотальне безгрошів'я ходить по п'ятах: жіночі імена, які несуть в собі карму бідностіВідео

15:07

"Стала схожа на діда": коханка Путіна Кабаєва спантеличила дивним зовнішнім виглядомВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:07

Хто це: шанувальники злякалися при вигляді Мадонни на церемонії ГремміВідео

14:47

Що приготувати з тіста філо: відпадний рецепт, який не потрібно готувати три годиниВідео

14:45

Гороскоп на завтра 7 лютого: Водоліям - маніпуляції, Ракам - надзвичайну енергіюВідео

14:34

Ще сильніше: у Туреччині стався повторний землетрусВідео

Реклама
14:31

У Росії верблюд до смерті забив росіянина, який його ударивВідео

14:28

На Москву замість Києва: в РФ група окупантів втекла прямо з потяга, яких віз їх на війну в Україну

14:18

Зеленський може поїхати на саміт ЄС до Брюсселя

14:03

Пожирав колишню очима: стосунки Ігоря Ніколаєва з дружиною зіпсувалися через бюст Наташі Корольової

14:02

Цунамі в Італії: землетрус у Туреччині може спричинити ще страшніші наслідкиВідео

13:59

Жінка, яка позбавила цноти принца Гаррі в 16 років, розповіла подробиці

13:47

Як подати папери на оформлення пенсії й не втратити частину грошей: експерти роз'яснили нюансВідео

13:45

Доведеться переглядати логістику: військовий експерт розповів, як Росія реагуватиме на GLSDBВідео

13:33

Уявила себе дівою: Любов Успенська попіарилася на славі Алли Пугачової

13:10

Наступ на Донбасі і "оборона" в Криму та Херсонщині: у ГУР назвали план Росії

12:59

900 загиблих і понад 5000 поранених: Туреччина приходить до тями після сильного землетрусуВідео

Реклама
12:46

"Отримають по морді, та все одно захочуть реваншу": РФ рушить на Київ, бо хоче його падіння – РезніковВідео

12:36

Для чого можна використовувати чайні пакетики: як заощадити і принести користь господарствуВідео

12:29

Росія в лютому наступатиме на сході і півдні, всю Україну захоплювати вже не ризикне - РезніковВідео

11:52

"Росіяни опиняться у пастці": звільнення Криму ще не буде закінченням війни – експертВідео

11:51

"Трапиться новий котел": тиждень буде гірким, до 24 лютого готується "пекло" - гороскоп для УкраїниВідео

11:49

Часник вимахає з кулак: головні секрети підгодівлі овоча під час посадки і росту

11:39

Благородний каштан та соковита мідь: як пофарбувати волосся кавовою гущею, щоб подружки ахнули

11:33

Зеленський ніжно привітав дружину з днем народження

11:31

Звільнення Резнікова з посади міністра оборони відклалиВідео

11:23

Найпотужніший землетрус за 84 роки: у Туреччині 912 людей загинули, поранено - 5385Відео

10:50

Криваві розбірки у Маріуполі: окупанти влаштували перестрілку між собоюВідео

10:21

Навіщо класти лавровий лист у взуття: багатьох здивує цей простий секрет

10:21

Окупанти Росії можуть піти в наступ в Луганській області після 15 лютого - ГайдайВідео

10:05

Прикривався посадою: патріарх Кирило шпигував для СРСР у Швейцарії – ЗМІВідео

10:03

Перший танк Leopard 2 для ЗСУ вже прибув до Польщі з КанадиВідео

09:45

Гороскоп на сьогодні 6 лютого 2023: Близнюкам - спокій, Дівам - розмови, а Рибам - серйозність

09:40

У кафе Донецька працівниці заспівали гімн України: їх змусили просити вибачення на камеру і звільнилиВідео

09:36

Загроза окупації Донбасу і виходу до Дніпра: Жданов зробив прогноз про провал планів окупантівВідео

09:35

Як викидати старі гаманці, щоби разом з ними не зникли гроші

09:05

Війська РФ посилилися на Куп'янському напрямку та Донбасі: Машовець пояснив дії ворогаВідео

Реклама
09:00

Україна отримає боєприпаси GLSDB, якими дістане до Криму – Сергій ГрабськийВідео

08:53

Операція НАТО "все виміряно і пораховано" і бездоріжжя в КремліПогляд

08:48

"Це єдине, що у нього є": російський опозиціонер сказав, чи готовий Путін зупинити війнуВідео

08:22

Чому в гостях не можна мити посуд: багато хто навіть не здогадується про це

07:57

Вторгнення РФ можна було уникнути: Резніков назвав умови

07:56

Завод в РФ і виробництво 6 000 БПЛА: Тегеран і Москва працюють над новим дроном-камікадзе - WSJВідео

07:13

Путін боїться ризикувати заради досягнення своїх цілей у війні проти України - ISWВідео

06:50

Чого боїться Путін: астролог назвав три головні фобії господаря Кремля, пов'язані з війноюВідео

06:31

Мета – окупація Донбасу: РФ готує масштабний наступ, ЗМІ назвали терміни

06:19

Вступ в ЄС "через два роки": чому завищені очікування лише шкодятьПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти