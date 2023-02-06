Мороз стане нестерпним: на Україну насувається холодрига

На дорогах України через погоду буде ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/сек, у південній частині країни місцями пориви 15-20 м/сек.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні 7 лютого буде сніжною і морозною. Як прогнозують синоптики, на дорогах буде ожеледиця.

"У регіонах буде хмарно. Часом буде невеликий сніг", - йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

У західних, північних, вдень і в південній частині – невеликий сніг; на решті території без істотних опадів.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/сек, у південній частині країни та східних областях місцями пориви 15-20 м/сек.

Температура вночі 4-9 морозу, на Закарпатті до 15 морозу, вдень 0-5 морозу.

У Карпатах вночі 12-17, вдень 5-10 морозу.

Погода на 8 лютого

У середу в Україні буде мінлива хмарність, ожеледь. Вночі в західних областях і Криму невеликий сніг.

У нічні години стовпчики термометрів покажуть від 6 до 11 градусів морозу, а у Вінницькій області, Карпатах і на Крайній Півночі -16 -12 градусів. Вдень прогнозується 2-7 градуси морозу.

Прогноз погоди для України

Раніше синоптик Віталій Постригань зазначав, що погода в Україні в лютому нагадає всім про зиму. У першій декаді лютого українці відчують, як виглядає справжня зимова і морозна казка. Як написав синоптик, за попередніми розрахунками, зимова і морозна погода триватиме до 11 лютого.

Згідно з даними метеосайта ventusky.com, погода в Україні найближчими днями буде дуже холодною. Як повідомляють синоптики, сильні морози очікуються з 9 по 11 лютого. У південних регіонах через вплив циклону очікуватимуться сильні дощі з переходом у потужні снігопади.

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