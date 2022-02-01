УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Не зачинив школу, де не щепилися до 80% вчителів: у Львові директор оскаржив штраф у 34 тис грн

1 лютого 2022, 18:50

Директора школи все одно визнали винним у порушенні карантину.

Директору школи у Львові, який не закрив навчальний заклад на карантин, скасували штраф у 34 тисячі гривень / УНИАН

У Львові директор однієї зі шкіл частково виграв справу в апеляційному суді, в результаті чого йому скасували штраф у 34 тисяч гривень за порушення карантину. У вересні минулого року він не перевів учнів 5-11 класів на віддалене навчання в ситуації, коли в школі було вакциновано менше 80% вчителів. Штраф платити не потрібно, проте його все одно визнали винним у порушенні карантинних заходів.

У матеріалах справи Львівського апеляційного суду йдеться про те, що на директора однієї зі шкіл було складено протокол про адміністративне порушення, оскільки у вересні 2021 року він не перевів учнів з 5 по 11 клас на дистанційне навчання в умовах, коли у навчальному закладі щеплення від коронавірусу зробили менше 80% вчителів.

читайте такожДиректорку школи у Львові оштрафували на 34 тисячі гривень через невакцинованих співробітниківКерівник школи подав апеляцію. Він сказав, що в його діях не було наміру з метою допущення адміністративного порушення. Як стверджує директор, він реалізував наказ "Про організацію навчання у зв'язку зі встановленням "жовтого" рівня епідемічної небезпеки".

У підсумку його апеляцію була частково прийнято. Суд все одно визнав його винним у порушенні протиепідемічних заходів, проте обмежився усним зауваженням. Штраф у розмірі 34 тисяч гривень скасували.

Реклама

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Кабінет міністрів України 22 вересня схвалив обов'язкову вакцинацію проти коронавірусної інфекції COVID-19 для працівників певних професій. Щеплення потрібно було зробити в обов'язковому порядку співробітникам навчальних закладів, центральних органів влади, їх територіальних підрозділів та працівникам місцевих державних адміністрацій.

На наступному етапі МОЗ розширило список професій, працівникам яких треба зробити щеплення проти коронавірусу. У цьому переліку опинилися співробітники управління центральних органів виконавчої влади, центрів соціальних послуг та працівники підприємств критичної інфраструктури.

Далі МОЗ доповнило перелік організацій, представникам яких слід вакцинуватися від COVID-19. До нового списку потрапили працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів, місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів, навчальних закладів, органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я, а також комунальних підприємств, організацій та установ.

Главред рекомендує:

viber
новини Львова штраф школы директор школи новини України карантин в Україні суд
Зараз ви переглядаєте новину «Не зачинив школу, де не щепилися до 80% вчителів: у Львові директор оскаржив штраф у 34 тис грн». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп Таро на тиждень 31 січня-6 лютого: Скорпіонам - гроші, Водоліям - втрати, Рибам - зміниГороскоп Таро на тиждень 31 січня-6 лютого: Скорпіонам - гроші, Водоліям - втрати, Рибам - зміни Казкове везіння і здійснення бажань: для кого зі знаків дата 22.02.2022 стане щасливоюКазкове везіння і здійснення бажань: для кого зі знаків дата 22.02.2022 стане щасливою Гороскоп на сьогодні, 1 лютого 2022: Дівам – підступи недругів, Козерогам – труднощі, Водоліям - спокусиГороскоп на сьогодні, 1 лютого 2022: Дівам – підступи недругів, Козерогам – труднощі, Водоліям - спокуси В Білій Церкві чоловік помер через банку з огірками: що сталосяВ Білій Церкві чоловік помер через банку з огірками: що сталося Путіна остаточно і безповоротно послалиПутіна остаточно і безповоротно послали
19:27

Нерухомість в 2022 році: що і за якими цінами купують українці

19:00

Пенсії підприємцям в Україні призначатимуть по-новомуВідео

18:50

Не зачинив школу, де не щепилися до 80% вчителів: у Львові директор оскаржив штраф у 34 тис грнВідео

18:45

"Уманьпиво" – одна з перших українських пивоварень на сонячній енергії реклама

18:29

Олександра Заріцька похвалилася соковитими грудьми в мереживному ліфі

Реклама
18:27

Скільки доведеться заплатити за "комуналку" в лютому: названі сумиВідео

18:25

Гарантії безпеки: Блінкен в розмові з Лавровим зажадав негайно відвести війська від кордонівВідео

18:07

Герой не мого роману: названі найгірші чоловіки за гороскопомВідео

17:51

Завалить снігом і заморозить: в Україну йдуть два суворих циклониВідео

17:45

У харківському супермаркеті натовп покупців накинувся на прострочкуВідео

17:27

Євросолідарність лідирує, а Слуга народу відстає: опубліковано новий рейтинг партій

17:09

Аж пар іде: Катя Осадча скупалася зі Златою Огневич у чані просто неба

17:06

Прем'єр Британії Борис Джонсон прилетів в Україну: що обговорюватимеВідео

17:00

Прикмети на 3 лютого: що не можна робити в день Максима і як не потрапити в бідуВідео

16:59

У моду на 2022 рік увійшла трохи божевільна і незвичайна жіноча стрижка восьминігФото

16:44

Новий удар по Росії, але без зброї для України: у ФРН назвали план допомоги Києву

16:39

Чоловікові, що стікав кров'ю, відмовили в трьох лікарнях Львівщини: не допомогли навіть копиВідео

16:32

На Закарпатті "Велике будівництво" захистило дорогу Н-09 найдовшою в країні підпірною стінкою

16:12

Чи є віковий поріг, після якого небезпечно вагітніти - відповідь гінеколога

16:10

Аналітик назвала 9 областей України, які стануть "червоними" цього тижня: списокВідео

Реклама
16:06

500 гривень за бустерну вакцинацію: у Мінфіні пояснили, чи отримають українці обіцяний "бонус"

15:54

Омікрон став викликати менше симптомів: професор назвав головну п'ятіркуВідео

15:48

Зеленський знову на висоті: з'явився свіжий президентський рейтинг

15:39

Не лише для безпеки: Кулеба розкрив деталі нового союзу України, Польщі і Великої Британії

15:39

"Соняшникова олія за 75 гривень, гречка - за 65": експерт спрогнозувала подорожчання продуктів

15:36

У Києві таксист пригостив дівчину кавою зі снодійним і пограбував: вона впала в комуВідео

15:14

Син Куравльова розповів, чому актор доживав останні дні в будинку для престарілих

15:05

Фатальні красуні: топ-4 знака гороскопу, перед якими складно встоятиВідео

14:57

Як змінилася Анастасія Заворотнюк через онкологію: перше фото актриси за три роки

14:33

70 боксів турботи бабуні й дідусю новости компании

14:32

Підтримують Україну, а самі схвалюють ПП-2: Польща жорстко рознесла Захід і пообіцяла зброю КиєвуВідео

14:31

Вартість бензину оновила максимум, а газ подешевшав на 10 копійок: що з цінами на українських АЗС

14:11

Посівний календар на лютий 2022: кращі дні для садово-городніх робіт

14:02

"А дівчинка дозріла": 20-річна дочка Сінді Кроуфорд показала юне тіло в трусиках і ліфіВідео

13:53

Польща і Україна домовилися побудувати газопровід для постачання газу між державами – Моравецький

13:47

"Гречка за 50 грн, рис за 41 грн": в Україні черговий стрибок цін на крупиВідео

13:39

Телеканал 1+1 став лідером телеперегляду за результатами січня

13:38

Транзит газу через Україну і нова ціна в ЄС: Газпром в два рази накрутив постачання палива до Європи

13:35

Шостий "птах": в Україну прибули 84 тонни боєприпасів зі США

13:16

В Україні скасують призов на строкову військову службу - указ Зеленського

Реклама
13:04

У ексглави Нафтогазу Коболєва проходять обшукиВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 2 лютого 2022: Левам – гроші, Терезам - плітки, Водоліям - віщі сниВідео

12:47

Заховалися під ліжком і подавали сигнали SOS: закарпатські рятувальники винесли з полум’я цуценятФото

12:39

Полтавські депутати "вибивали" з жінки гроші

12:34

Мінінфраструктури готує українські дороги, залізницю і річки до включення у Транс’європейську мережу

12:27

Місячний календар стрижок на лютий 2022: вдалі дні для нової зачіски і фарбуванняВідео

12:21

Метінвест більш ніж удвічі збільшив виплату податків - за 2021 рік бюджет України отримав 52,7 млрд

12:18

В Україні подорожчали пластикові пакети: за скільки їх тепер можна купитиВідео

12:13

Новини - нова зброя, а медіаполе місце битви: Зеленський закликав Україну показати єдність

12:07

Ультрашвидка опіоїдна детоксикація у Києві новости компании

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти