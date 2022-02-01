Не зачинив школу, де не щепилися до 80% вчителів: у Львові директор оскаржив штраф у 34 тис грн

Директору школи у Львові, який не закрив навчальний заклад на карантин, скасували штраф у 34 тисячі гривень / УНИАН

У Львові директор однієї зі шкіл частково виграв справу в апеляційному суді, в результаті чого йому скасували штраф у 34 тисяч гривень за порушення карантину. У вересні минулого року він не перевів учнів 5-11 класів на віддалене навчання в ситуації, коли в школі було вакциновано менше 80% вчителів. Штраф платити не потрібно, проте його все одно визнали винним у порушенні карантинних заходів.

У матеріалах справи Львівського апеляційного суду йдеться про те, що на директора однієї зі шкіл було складено протокол про адміністративне порушення, оскільки у вересні 2021 року він не перевів учнів з 5 по 11 клас на дистанційне навчання в умовах, коли у навчальному закладі щеплення від коронавірусу зробили менше 80% вчителів.

читайте такожДиректорку школи у Львові оштрафували на 34 тисячі гривень через невакцинованих співробітниківКерівник школи подав апеляцію. Він сказав, що в його діях не було наміру з метою допущення адміністративного порушення. Як стверджує директор, він реалізував наказ "Про організацію навчання у зв'язку зі встановленням "жовтого" рівня епідемічної небезпеки".

У підсумку його апеляцію була частково прийнято. Суд все одно визнав його винним у порушенні протиепідемічних заходів, проте обмежився усним зауваженням. Штраф у розмірі 34 тисяч гривень скасували.

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Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Кабінет міністрів України 22 вересня схвалив обов'язкову вакцинацію проти коронавірусної інфекції COVID-19 для працівників певних професій. Щеплення потрібно було зробити в обов'язковому порядку співробітникам навчальних закладів, центральних органів влади, їх територіальних підрозділів та працівникам місцевих державних адміністрацій.

На наступному етапі МОЗ розширило список професій, працівникам яких треба зробити щеплення проти коронавірусу. У цьому переліку опинилися співробітники управління центральних органів виконавчої влади, центрів соціальних послуг та працівники підприємств критичної інфраструктури.

Далі МОЗ доповнило перелік організацій, представникам яких слід вакцинуватися від COVID-19. До нового списку потрапили працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів, місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів, навчальних закладів, органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я, а також комунальних підприємств, організацій та установ.

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