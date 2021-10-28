Тисячі протоколів та 17-тисячні штрафи: українців масово карають за порушення карантину

У поліції надали детальну статистику / УНІАН

У Національній поліції України з 23 вересня по 25 жовтня було складено 4888 адміністративних протоколів за порушення правил карантину та 40581 постанову через перебування осіб у громадських місцях без захисних масок.

Адміністративні протоколи складали у більшості відносно юридичних осіб. Йдеться про ч. 1 ст. 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення, повідомили у пресслужбі МОЗ.

"Порушення відповідної статті тягне за собою відповідальність у вигляді штрафу. Для громадян це від 17 000 до 34 000 гривень, для посадових осіб - від 34 000 до 170 000 гривень", - нагадали у відомстві.

читайте такожБез маски світить великий штраф: в Україні почалися масові карантинні рейдиКрім того, ігнорування норми про наявність захисної маски тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 170 грн до 255 гривень.

Коронавірус в Україні: у червоній зоні карантину вже 15 областей

27 жовтня на позачерговому засіданні Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було вирішено посилити карантин у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській. Обмеження набудуть чинності з 00: 00 30 жовтня.

Раніше в "червоній" зоні опинилися Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська та Рівненська області.