Тенденція невтішна: окупанти просунулись та контролюють частину Торецька

Фіксація російської піхоти відбувається між териконами в північній частині Торецька і західних околицях населеного пункту.

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Бої за Торецьк / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, DeepState

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Росіяни просунулись у Торецьку

Активні бої тривають в центральній частині міста

Також бої продовжуються в мікрорайоні "Забалка"

Армія країни-агресора Росії знову відчутно просунулась вперед в Торецьку Донецької області і контролює вже більшу частину міста. Про це пише DeepState.

Зазначається, що загалом тенденція в місті вкрай невтішна, противник поступово просочується і забирає його під свій контроль.

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Аналітики наголосили, що тривають активні бої в центральній частині міста, де багато багатоповерхівок.

"На жаль, буквально всі вони перейшли під контроль ворога", - пише DeepState.

Крім того, відбувається часта фіксація російської піхоти між териконами в північній частині Торецька і західних околицях населеного пункту. Ці два райони забудовані приватним сектором, в якому росіяни постійно намагаються сховатися, вижити і закріпитися з метою подальшого просування і зайняття міста.

"Не буде новиною, якщо в найближчому часі північна частина міста перейде під повний контроль ворога, адже безкінечне застосування піхоти, яку важко знаходити серед забудов дається в знаки. Ураження по окупантах в більшості випадків здійснюється fpv-дронами та скидами з Mavic, що демонструє ці засоби як основні по знищенню ворога", – йдеться в повідомленні.

Аналітики також додали, що продовжуються бої в мікрорайоні "Забалка", який росіяни практично весь окупували. Не припиняються спроби штурму в напрямку Щербинівки та Леонідівки, але українські підрозділи, які тримають оборону в даній зоні відповідальності, "множать всі спроби ворога на нуль".

Торецьк / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець заявив, що просування окупантів у районі Курахового сповільнилося після того, як противник зайняв Курахівську ТЕС і трубні заводи.

Аналітик Андрій Крамченков заявив, що армія країни-агресорки Росії здійснює спроби просування з півдня від Покровська, щоб обійти місто. Вже зафіксовано рух окупаційних сил з боку населеного пункту Удачне і з півдня безпосередньо на околиці Покровська. Окрім цього ворог просувається і біля сусіднього Мирнограду.

Крім того, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що питання захоплення Курахового росіянами залишається невирішеним. Про окупацію міста поки що не заявляли навіть російські пропагандистські канали. Втім ситуація тут дійсно є складною.

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