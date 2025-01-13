'Ситуація дуже серйозна': в ЗСУ оцінили загрозу оточення Покровська

Росіяни сконцентрували на Покровському напрямку 70 тисяч військових, яких недостатньо для оточення Покровська широким фронтом, зазначив Тимочко.

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В ЗСУ оцінили загрозу оточення Покровська / Колаж Главред, фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Про що сказав Тимочко:

У РФ немає достатньо ресурсів для оточення Покровська

Росіяни намагаються перекрити логістику Сил оборони

Російським окупаційним військам не вистачає ресурсів для масштабного оточення Покровська широким фронтом із флангів. Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі телеканалу "Еспресо".

Тимочко зазначив, що ворожі безпілотники вже кружляють над Покровськом, а артилерія обстрілює передмістя. Проте говорити про те, що російські війська настільки наблизилися до міста, щоб розпочати наступ, наразі передчасно, хоча активність бойових дій залишається високою.

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"Ситуація дуже серйозна, без сумнівів. Але зараз у росіян недостатньо сил для охоплення Покровська з флангів", - наголосив Тимочко.

Він також зауважив, що росіяни можуть спробувати перекрити логістичні шляхи зі сходу або заходу, але повністю заблокувати постачання і підтримку міста їм поки що не вдається. До того ж вони не змогли вирішити проблему Куп’янського виступу, який залишається серйозним викликом для їхніх сил.

"Також вони не взяли під контроль дорогу, що веде з Запоріжжя до Донецька, і є важливою для нашого військового контингенту. Тож у такій ситуації провести масований наступ на Покровськ окупантам не вдасться", - повідомив він.

Тимочко додав, що російські війська складаються з різних груп, чиї командувачі часто діють неузгоджено, що призводить до внутрішньої боротьби за досягнення успіху. Ворог, ймовірно, спробує атакувати як із флангів, так і в лоб.

"Але для оперативного прориву їм зараз бракує сил. Навіть тих 70 тис., що вони мають, недостатньо для масштабних операцій", - сказав військовослужбовець.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Бої на Покровському напрямку - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, просування російських окупантів у районі Курахового сповільнилося після захоплення Курахівської ТЕС і трубних заводів, зазначив директор компанії Defense Express Сергій Згурець.

Армія РФ намагається просунутися з півдня від Покровська, щоб обійти місто, повідомив аналітик Андрій Крамченков. Зафіксовано рух ворожих сил від населеного пункту Удачне та з півдня безпосередньо до околиць Покровська. Також противник активний у районі сусіднього Мирнограда.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що найбільш складною залишається ситуація поблизу Покровська.

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Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

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