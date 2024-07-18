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Батько пішов на смерть замість сина: на фронті загинув захисник України з Київщини

Анна Ярославська
18 липня 2024, 18:19
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У перші дні війни Сергій вирушив захищати Україну разом із сином. На Луганщині воїн потрапив у засідку російських окупантів.
Сергій і Ярослав Бірюкови
Сергій та Ярослав Бірюкови служили разом із перших днів повномасштабного вторгнення РФ / Фото з особистого архіву родини

На війні з російськими окупантами загинув захисник України - 42-річний Сергій Бірюков. Трагедія сталася ще 2022 року, але в Силах Територіальної оборони розповіли про неї лише зараз.

Сергій - родом із Київської області. У перші дні війни він вирушив захищати Україну разом із сином Ярославом. Саме Бірюков-молодший був ініціатором того, щоб стати до лав Сил оборони.

"До війни я був звичайним сім'янином. Працював автомеханіком, ремонтував машини. У той час у мене була вагітна дружина. Почалася повномасштабна [війна], а я живу в селі Нові Петрівці. Над нами, через наше селище летіли гелікоптери на Гостомель. З мого будинку було видно, як ідуть бої в Гостомелі, як наші строковики відбивали першу атаку росіян", - розповів Ярослав.

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21-річний хлопець почав збиратися до військкомату. Батько Ярослава був єдиним з усіх його друзів і знайомих, хто був готовий стати на захист Батьківщини.

"Мені було все одно, якщо зі мною ніхто не піде - я піду сам. Але мій батько сказав: "Ні. Ти сам не підеш, ми підемо разом. Я тебе точно не кину", - розповідає він.

Сергій і Ярослав Бірюкови
Сергій та Ярослав Бірюкови / Фото з особистого архіву родини
Сергій і Ярослав Бірюкови
Сергій та Ярослав Бірюкови / Фото з особистого архіву родини

Батько і син служили в одному підрозділі та завжди були разом. Коли з'явилася можливість поїхати на Луганщину у зведеній роті, Сергій не дозволив синові вирушити на дуже складну ділянку фронту й добровольцем поїхав замість нього.

Одного ранку Ярослав отримав від батька смс-повідомлення: "Сину, я тебе люблю. Бережи себе".

"Я не знав, як це розуміти, бо в нас були суто чоловічі стосунки. "Люблю" я йому ніколи не казав", - каже хлопець.

Згодом стало відомо, що Сергій та його побратими потрапили в засідку в Луганській області.

1 червня 2022 року Сергій Бірюков загинув. У захисника України залишилася дружина, донька та син.

Родичі так і не змогли поховати воїна, оскільки наразі тіло неможливо забрати з поля бою.

Сергій Бірюков загинув у червні 2022 року
Сергій Бірюков загинув у червні 2022 року / Фото з особистого архіву родини

Ярослав (позивний "Змій") продовжує захищати Україну в лавах ЗСУ.

"Ми воюємо і наближаємо Україну до перемоги. Щоб більше не було смертей в Україні", - додав військовий.

Дивіться відео - Трагічна історія батька і сина, які з перших днів повномасштабного вторгнення РФ захищали Україну:

Батько пішов на смерть замість сина: на фронті загинув захисник України з Київщини

Зараз батальйон Ярослава перебуває на одному з найгарячіших напрямків фронту - Покровському. Захисникам України дуже потрібні дрони. Підтримати Ярослава та його побратимів ви можете за посиланням:

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Картка для поповнення: 5375411220084078

Раніше Главред писав, що в боях за Україну загинув волонтер, доброволець і парамедик, підданий Великої Британії та громадянин Південно-Африканської республіки Пітер Фуше.

Також російські окупанти вбили українського сержанта Павла Петриченка. Він воював у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

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