Був одним з наймолодших захисників 'Азовсталі': на війні загинув Назарій Гринцевич

У 19 років оборонець "Азовсталі" потрапив у російський полон, після звільнення Назарій Гринцевич продовжив службу у лавах "Азову".

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На фронті загинув 21-річний захисник "Азовсталі"/ Колаж: Главред, фото: t.me/lachentyt

На війні загинув 21-річний військовий парамедик "Азову" Назарій Гринцевич з позивним "Грінка". Назарій був одим із наймолодших оборонців "Азовсталі", отримав поранення, пройшов полон і повернувся знову у військо. Про загибель захисника Маріуполя повідомив волонтер та блогер Ігор Лаченков.

"Назар пройшов полон і був одним з наймолодших захисників Азовсталі. Після полону він продовжував свою службу та завжди бився як рекс і завдяки вам ви закрили не один збір для його підрозділу. Вічна пам’ять і честь тобі, друже", - написав Лаченков.

Протягом трьох місяців Назарій Гринцевич разом із побратимами тримав оборону на заводі "Азовсталь", після чого потрапив у російський полон. У вересні 2022 року він повернувся з полону і продовжив військову службу. Захисник став співзасновником та командиром взводу оптичних спостерігачів підрозділу спецпризначення артилерійської групи полку "Азов" "Контакт 12".

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"В бою за Україну загинув наш друг, засновник К12, учасник оборони Маріуполя, азовець Назарій "Грєнка" Гринцевич. Вагу цієї втрати для кожного з нас і для України неможливо описати словами..." - повідомили у підрозділі "Контакт 12".

Деталі щодо місця його загибелі наразі не надаються. Дату, місце та час прощання з захисником повідомлять пізніше.

Нагадаємо, на фронті загинув відомий український спортсмен-важковаговик, чемпіон Європи, учасник Олімпійських ігор Олександр Пелешенко. Йому було 30 років. З початку російського вторгнення Пелешенко вступив до лав ЗСУ, щоб захищати свою країну.

Також 30 квітня, захищаючи пораненого побратима на фронті, загинув український актор театру і кіно Євген Шумілов. Чоловік мобілізувався до лав ЗСУ два роки тому

Як повідомляв Главред, російські окупанти вбили відомого українського сержанта Павла Петриченка. Він загинув 15 квітня увечері на полі бою. Павло служив у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

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