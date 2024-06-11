'Шурочки більше немає': на війні загинула відома стилістка Олександра Рязанцева

Перед повномасштабним вторгненням РФ "Ялта" працювала стилісткою і художницею з костюмів у "Кварталі 95" та на проекті "Орел і Решка".

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На фронті загинула Олександра "Ялта" Рязанцева / Колаж: Главред, фото: facebook.com/sashaa.ryazanceva

На фронті загинула військовослужбовиця Олександра "Ялта" Рязанцева. До початку повномасштабного вторгнення жінка працювала стилістом у кількох відомих проектах і навіть одягала Володимира Зеленського. Про загибель повідомила її сестра Валерія Рязанцева.

"На превеликий жаль, Шурочки більше немає…", - повідомила сестра Валерія.

Минулого тижня Шурі Рязанцевій виповнилося 40 років. В свій день народження захисниця повідомила, що нещодавно приєдналася до нового військового підрозділу при ДШВ.

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"Пишуть що Шура Рязанцева загинула… не вірю… нещодавно їй виповнилось 40, вітали її… ну як так, наша Ялта… Ти так хотіла повернутись додому Ялточка, вічна пам’ять, прекрасна", - написала постійний представник президента України в АР Крим Таміла Ташева.

Що відомо про Олександру Рязанцеву

Олександра була уродженкою Криму. Перед повномасштабним вторгненням РФ вона працювала стилісткою і художницею з костюмів. Жінка вдягала акторів "Кварталу 95", проекту "Орел і Решка", керувала службою стилю на телеканалі "Інтер" та навіть була особистою стилісткою президента Володимира Зеленського.

Під час Революції Гідності допомагала пораненим. Після окупації півострова росіянами вона поїхала у Крим, де її п’ять днів у березні 2014 року протримали в полоні.

На початку повномасштабного вторгнення РФ вона вирішила приєднатися до лав ЗСУ. Пройшла нелегкий шлях від територіальної оборони до служби у десантно-штурмових військах.

Шура активно збирала кошти для Збройних сил України. На свій 40-й день народження, 2 червня, вона вирішила збирати кошти на амуніцію для військового підрозділу.

"Сьогодні мені 40 років… нещодавно я приєдналася до нового військового підрозділу при ДШВ, хочу зібрати для оновлення амуніції", - написала вона у свій день народження.

Загибель військових ЗСУ - останні новини

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