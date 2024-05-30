УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Не дожила до дня народження кілька днів: на фронті загинула "госпітальєрка" Ірина Цибух

Юрій Берендій
30 травня 2024, 12:37
510
У медичному Добровольчому Батальйоні Госпітальєри повідомили, що Ірина Цибух не дожила лише кілька днів до свого дня народження.
Не дожила до дня народження кілька днів: на фронті загинула 'госпітальєрка' Ірина Цибух
Під час ротації на Харківському напрямку загинула парамедикиня Ірина Цибух / Колаж Главред, фото: Медичний Добровольчий Батальйон Госпітальєри

На війні загинула парамедикиня Ірина Цибух, яка у лютому 2022 року приєдналася до Госпітальєрів і працювала на Донеччині та Харківщині. Про загибель Ірини Цибух повідомили на сторінці батальйону Госпітальєрів у Facebook.

Зазначається, що дівчина не дожила до свого дня народження лише кілька днів і загинула під час ротації на Харківському напрямку. Ірина Цибух народилась 01.06.1998, а загинула 29.05.2024 року.

"У нас немає слів. Ніхто досі не вірить в те, що сталося.Це невимовний біль та неймовірна втрата не тільки для батальйону - для всієї України", - йдеться у повідомленні батальйону "Госпітальєри".

відео дня

Коментуючи війну Ірина Цибух зазначала, що це найгірше місце, де вона коли-небудь була.

"Але вона (війна - ред.) дає квиток у справжнє життя, у світ непідробної незалежності, вона таврує знання про скороминущість існування", - вказувала раніше Ірина Цибух (позивний - Чека).

У медичному Добровольчому Батальйоні Госпітальєри зазначили, що час та дату прощання із Іриною Цибух буде повідомлено згодом.

На загибель Ірини Цибух (позивний Чека) відреагував у своєму Телеграм-каналі очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Новина про Чеку вбила мене вчора. Дуже боляче, коли розумієш, яка це була інтелектуально глибока людина у свої молоді роки. Ненависть до Росії в моєму серці назавжди і вже давно. Холодна ненависть", - написав він.

Хто такий Андрій Коваленко

Боєць тероборони, військовий аналітик, PR-консультант, cпеціаліст з інформаційних технологій

Крім того, 29 травня на 64-му році життя пішов з життя засновник і голова агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко. Про це повідомили журналісти агентства.

Також 6 травня загинув на фронті відомий український спортсмен-важковаговик, чемпіон Європи, учасник Олімпійських ігор Олександр Пелешенко, якому було всього 30 років. З початку російського вторгнення Пелешенко вступив до лав ЗСУ, щоб захищати свою країну.

16 квітня у віці 56 років помер український письменник і публіцист Дмитро Капранов. Літератор мав проблеми із серцем, проте лікарі не давали трагічних прогнозів. Вранці Дмитру стало погано, а трохи згодом його життя обірвав серцевий напад.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні
Реклама

Головне за день

Вдарить +32 градуси: синоптик назвала дату сильної спеки

Вдарить +32 градуси: синоптик назвала дату сильної спеки

13:49 Синоптик
Не дожила до дня народження кілька днів: на фронті загинула "госпітальєрка" Ірина Цибух

Не дожила до дня народження кілька днів: на фронті загинула "госпітальєрка" Ірина Цибух

12:37 Україна
Не один: в Швеції уточнили скільки літаків-розвідників отримає Україна

Не один: в Швеції уточнили скільки літаків-розвідників отримає Україна

12:00 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Підвищення тарифів відкладуть: експерт сказав, коли і наскільки злетить вартість світла 48533

Підвищення тарифів відкладуть: експерт сказав, коли і наскільки злетить вартість світла

Який вигляд мала Заворотнюк перед смертю - останнє фото актриси 20511

Який вигляд мала Заворотнюк перед смертю - останнє фото актриси

Помер популярний радянський актор 8733

Помер популярний радянський актор

Померла Анастасія Заворотнюк - подробиці 8395

Померла Анастасія Заворотнюк - подробиці

Останні новини

14:42

Ви будете в шоці: як прибрати черв'яків із черешні - швидкий та дієвий метод

14:36

Заворотнюк повністю позбавила чоловіка спадщини: кому дістанеться все

14:29

Плакав і хапався за серце: дружина влаштувала Віктору Павліку шок після операціїВідео

14:26

На телеканалі 2+2 прем’єра документального проєкту "Врятуй" новости компании

14:24

До Місяця батьківства на телеканалі ПЛЮСПЛЮС відбудеться премʼєра мультфільмів "Герої теж плачуть" і "Зустріч з героєм" новости компании

Україні потрібно бити на 300-400 кілометрів вглиб РФ, це змусить Кремль відвести війська - РиженкоУкраїні потрібно бити на 300-400 кілометрів вглиб РФ, це змусить Кремль відвести війська - Риженко
14:16

Українські зірки, схожі між собою: цікаві збіги

13:49

Вдарить +32 градуси: синоптик назвала дату сильної спеки

13:44

Форма пальців покаже приховані риси характеру: на що дивитися

13:06

Колорадські жуки зникнуть самі і без хімії: чим потрібно покропити картоплю

Реклама
12:39

Що означає "топтати ряст": мало хто знає правильну відповідьВідео

12:37

Не дожила до дня народження кілька днів: на фронті загинула "госпітальєрка" Ірина Цибух

12:29

Гороскоп на червень 2024 для Близнюків: астрологиня назвала найважливіші дні місяцяВідео

12:00

Не один: в Швеції уточнили скільки літаків-розвідників отримає Україна

11:58

Китайський гороскоп на завтра 31 травня: Драконам - суцільні сварки, Козлам - стрес

11:57

Гороскоп на червень 2024 для Тельців: прибуток, поїздка за кордон і нове коханняВідео

11:56

Не могла рухатися і мучилася від болю: що відбувалося із Заворотнюк перед смертю

11:51

1+1 media та ведучий Андрій Бєдняков здійснили мрію дівчини, тато якої загинув на війні

11:30

"Це послабить дії РФ": експерт сказав, який крок дасть Україні перевагу у війні

11:23

Ситуація напружена: танки і піхота РФ перейшли в наступ на Часів Яр - офіцер ЗСУ

10:58

"Заливаю сльозами телефон": донька Анастасії Заворотнюк уперше відреагувала на смерть матері

Реклама
10:54

У Байдена натякнули, що дозволять ЗСУ бити по РФ зброєю США - ЗМІ

10:41

РФ вдарила по Хмельниччині дронами і ракетами: стали відомі наслідки

10:36

Померла Анастасія Заворотнюк: що говорила про Україну фанатка Путіна

10:35

Росія може повністю вивести війська з України: експерт назвав головну умову

10:22

Отримують від життя все: 5 найледачіших знаків зодіаку

09:58

Який вигляд мала Заворотнюк перед смертю - останнє фото актриси

09:46

Напрямок головного РФ удару відомий: Сирський оцінив загрозу прориву на Харківщині

09:44

"Тунець по-кримськи": дрони ГУР знищили два ворожі катери в КримуВідео

09:41

Путін готує росіян до затяжної війни: в ISW пояснили останню заяву диктатора РФ

09:35

Померла Анастасія Заворотнюк: головні ролі актриси

09:26

Гороскоп на завтра 31 травня: Тельцям - щаститиме на кожному кроці, Терезів - використають

09:19

Померла Анастасія Заворотнюк - подробиці

09:04

РФ вдарила ракетами по кінно-спортивному клубу на Харківщині: що відомо про "прильоти"Фото

09:01

"Мені навіть не цікаво": Ксенія Мішина розчарувала шанувальників

08:30

Ракетний удар 30 травня: у ЗСУ сказали, куди цілилися окупанти і скільки ракет збито

08:23

"Бачимо реальний ефект": у США сказали, що завадило Путіну захопити Харків

08:23

Як правильно мити гребінець для волосся: проста, але дуже хороша порадаВідео

08:10

Імперський маразм Путіна та напад на УкраїнуПогляд

07:56

"Міст цілий?": уночі в Криму пролунало близько 20 вибухів, жителі - у паніці

07:49

Відомий український артист поговорив із Пугачовою і викрив її справжню сутність

Реклама
07:21

Потужна пожежа в Москві: вогонь охопив 4 тисячі "квадратів", залучили авіацію

07:15

Захований ключ знайдуть за 7 секунд лише одиниці: надзвичайно складна загадка

06:45

РФ запустила 8 ракет по Харкову: під удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури

06:10

Чому дискутувати з бункерним дідом Україні не потрібноПогляд

06:00

Більше ніколи нічого не прилипне: як прожарити чавунну сковородуВідео

05:37

Гороскоп на червень 2024 для Овнів: чим здивує перший місяць літаВідео

05:15

Ребус для тих, у кого зір орла: треба за 11 секунд знайти пружину

04:50

Ціни на продукти будуть зростати: експерт розповів, які причини такого стрибка

04:35

Гривня "впаде": прогноз експерта щодо курсу валют на червень 2024 року

04:09

Загроза наступу РФ на Дніпро: експерт оцінив ймовірність боїв на Дніпропетровщині

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти