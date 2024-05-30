Не дожила до дня народження кілька днів: на фронті загинула 'госпітальєрка' Ірина Цибух

У медичному Добровольчому Батальйоні Госпітальєри повідомили, що Ірина Цибух не дожила лише кілька днів до свого дня народження.

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Під час ротації на Харківському напрямку загинула парамедикиня Ірина Цибух / Колаж Главред, фото: Медичний Добровольчий Батальйон Госпітальєри

На війні загинула парамедикиня Ірина Цибух, яка у лютому 2022 року приєдналася до Госпітальєрів і працювала на Донеччині та Харківщині. Про загибель Ірини Цибух повідомили на сторінці батальйону Госпітальєрів у Facebook.

Зазначається, що дівчина не дожила до свого дня народження лише кілька днів і загинула під час ротації на Харківському напрямку. Ірина Цибух народилась 01.06.1998, а загинула 29.05.2024 року.

"У нас немає слів. Ніхто досі не вірить в те, що сталося.Це невимовний біль та неймовірна втрата не тільки для батальйону - для всієї України", - йдеться у повідомленні батальйону "Госпітальєри". відео дня

Коментуючи війну Ірина Цибух зазначала, що це найгірше місце, де вона коли-небудь була.

"Але вона (війна - ред.) дає квиток у справжнє життя, у світ непідробної незалежності, вона таврує знання про скороминущість існування", - вказувала раніше Ірина Цибух (позивний - Чека).

У медичному Добровольчому Батальйоні Госпітальєри зазначили, що час та дату прощання із Іриною Цибух буде повідомлено згодом.

На загибель Ірини Цибух (позивний Чека) відреагував у своєму Телеграм-каналі очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Новина про Чеку вбила мене вчора. Дуже боляче, коли розумієш, яка це була інтелектуально глибока людина у свої молоді роки. Ненависть до Росії в моєму серці назавжди і вже давно. Холодна ненависть", - написав він.

Хто такий Андрій Коваленко Боєць тероборони, військовий аналітик, PR-консультант, cпеціаліст з інформаційних технологій

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