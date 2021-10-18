УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Україна

Відпочинок восени-2021: перелік відкритих для українців країн та вимоги щодо вакцинації

18 октября 2021, 22:20

Є деякі країни, в які можна потрапити без вакцинації і усіляких документів.

Туризм
Туризм доступний і під час карантину / Турвопрос

Посилення карантину в усьому світі збило з пантелику тих, хто не встиг відпочити влітку. Багато країн закрилися для туристів, деякі впускають тільки при наявності COVID-сертифікатів. Втім, тих, хто зробив антиковідне щеплення, це практично не стосується. Вони ще можуть відпочити і вибір в цьому досить широкий. Зокрема, туристів з негативним тестом або сертифікатом про вакцинацію приймають:

Читайте такжеНа Закарпатті медики замість щеплення зливають вакцину в каналізацію-ЗМІАвстрія, яку можна відвідати як без реєстрації і карантину: при наявності довідки про вакцинацію, де вказано, що остання щеплення вакциною Comirnaty (INN) від BioNtech/Pfizer, Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca / Covishield від Serum Institute of India, COVID-19 Vaccine Janssen від Johnson & Johnson, mRNA-1273 Covid-19 Vaccine від Moderna, Sinopharm / BIBP SARS–CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated або Sinovac була зроблена не пізніше, ніж від 14 до 270 днів перед в'їздом. А також з реєстрацією з карантином. Для цього потрібен негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в країну або тест на антигени (термін дії - 48 годин) і доведеться пробути 10 днів на самоізоляції.

Кіпр для українців також доступний з сертифікатом про вакцинацію міжнародного зразка препаратом Janssen/Johnson & Johnson Vaccine, Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca), Pfizer-BioNTech Vaccine, Moderna Vaccine, Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine, Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine або Sinovac (CoronaVac) Vaccine, який потрібно завантажити на Cyprus Flight Pass.

А ось невакциновані українці можуть потрапити на острів з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленим не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в країну і змушені будуть пройти обов'язкове ПЛР-тестування після прильоту в аеропорту.

Хорватія доступна, якщо у вас є негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в країну, тест на антигени, зроблений за 48 годин до в'їзду, сертифікат вакцинації, де вказано, що остання доза була введена не пізніше ніж від 14 до 210 днів, довідка про те, що ви перехворіли коронавірусом і отримали одну дозу вакцини - Pfizer, Moderna, AstraZeneca, SinoPharm або Janssen/Johnson&Johnson не пізніше, ніж за 210 днів до в'їзду в країну, позитивний результат ПЛР-тест або тест на антиген, який підтверджує, що ви перехворіли COVID-19 і видужали протягом попередніх 180 днів, а тест був зроблений не раніше 11 днів до перетину кордону.

Реклама

При цьому, якщо жодного з документів немає, то необхідно всього лише здати тест і перебувати на ізоляції до моменту отримання результатів. При відсутності тесту ізоляція триватиме 10 днів.

Туреччина відкрита для українців з сертифікатом про повну вакцинацію препаратами Moderna,Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Sinopharm, Covishield або Sinovac, завершеною не менше, ніж за 14 днів до перетину кордону, довідкою про те, що ви перехворіли коронавірусною інфекцією протягом останніх шести місяців, негативним результатом ПЛР-тесту, зробленим не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в країну, тестом на антигени, зробленим за 48 годин до в'їзду.

Але є і країни, в які можна летіти без вакцинації. Це - Нідерланди, Домінікана, Мексика та Іспанія.

Нагадаємо, з 21 жовтня поточного року українські поліцейські проводитимуть перевірки вакцинованих. Рейди проходитимуть в місцях великого скупчення людей. Копи перевірятимуть сертифікати про вакцинацію від коронавірусної інфекції за QR-кодом.

Як писав Главред, Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики рекомендуватиме МОЗ використання третьої дози вакцини проти коронавірусної інфекції. Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні.

viber
туризм подорожі коронавірус карантин новини
Зараз ви переглядаєте новину «Відпочинок восени-2021: перелік відкритих для українців країн та вимоги щодо вакцинації». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Повний місяць у жовтні 2021: що не можна робити в цей деньПовний місяць у жовтні 2021: що не можна робити в цей день Наступниця Кабаєвої: в Японії вирахували нову коханку ПутінаНаступниця Кабаєвої: в Японії вирахували нову коханку Путіна Трагедія України: чому немає сенсу говорити про військовий шлях повернення Криму і ДонбасуТрагедія України: чому немає сенсу говорити про військовий шлях повернення Криму і Донбасу Розкрито унікальні властивості гарбузового насіння: користь дивовижнаРозкрито унікальні властивості гарбузового насіння: користь дивовижна На нас чекає "весела" зимаНа нас чекає "весела" зима

Последние новости

00:21

Гороскоп на 19 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: люди з минулого або підказки інтуїції

18 октября, понедельник
23:55

"Вакцинація або локдаун": Зеленський розповів, що чекає українців через коронавірус і штам Дельта Видео

23:32

Викиньте їх прямо зараз: які речі не можна тримати на кухні Видео

22:58

Просто переплутав: під Києвом неадекват порубав сокирою матір чотирьох дітей Видео

22:57

Залежить від Росії: Зеленський розповів про майбутню зустріч у нормандському форматі Видео

Реклама
22:36

Стали відомі деталі смерті брата мера Кривого Рогу: поліція опублікувала відео Видео

22:20

Відпочинок восени-2021: перелік відкритих для українців країн та вимоги щодо вакцинації Видео

22:09

"Пекло": лікар розповів про ситуацію в Олександрівській лікарні Києва Видео

21:53

"Руйнують мінські домовленості": Кулеба жорстко поскаржився ЄС на Росію Видео

21:30

"До рівня молюска ще далеко": Мендель осоромилася своїм безграмотним постом про "Гру кальмара"

21:23

Євросоюз хоче закрити кордони для України через спалах коронавірусу Видео

21:07

В Україні буде бустерна доза антиковидної вакцинації: кому світять щеплення Видео

20:43

Осіння презентація Apple 18 жовтня: представлені нові AirPods і MacBook Pro Видео

20:38

Невістка покійного Кернеса опинилася в центрі скандалу через українофобський анекдот

20:26

Києву загрожує "червона" зона: яка ситуація в лікарнях Видео

20:06

Знайдено мертвим брата мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

20:02

Ведуча 1+1 Людмила Барбір і Михайло Кукуюк озвучили легендарних героїв "Сімейки Адамс"

20:00

План оборони держави – "паперова" готовність захищатися чи перегляд оборонної стратегії України мнение

19:54

Фізичні навантаження чи правильне харчування: на чому зробити акцент під час схуднення

19:46

"Рідні вирушили відпочивати, а жінку залишили з COVID": повний літак українців застряг у Єгипті Видео

Реклама
19:41

МВФ успішно завершив місію в Україні: транш гарантований Видео

19:16

Найсильніша магнітна буря в жовтні 2021: як пережити без фатальних наслідків Видео

19:16

Стало відомо, коли і за якої умови включать опалення в Києві Видео

18:58

В Україну прийде "бабине літо" і різко потеплішає до +20 Видео

18:58

Оля Цибульська оголила соковиту фігуру в спокусливому купальнику

18:43

У МОЗ розповіли, коли очікувати спад захворюваності на COVID-19 в Україні Видео

18:25

Червона зона карантину: в Одесі та Дніпрі городяни буквально штурмують пункти вакцинації Видео

18:16

Близькі вбитої Мирослави Третяк вимагають від держави 100 млн грн компенсації: у чому причина

18:04

Законопроєкт про реформу містобудування удосконалять за результатами перевірки НАЗК

17:55

Чоловік Насті Каменських розкрив її незвичайне прізвисько і зворушливо привітав з річницею

17:37

Кров з вуха: що робити і коли звертатися до лікаря

17:33

50 гривень за літр молока: в Україні накрутили ціни на молочні продукти Видео

17:30

В Україні гострий дефіцит вугілля - Міненерго Видео

17:28

Україна подала заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2" Видео

17:14

В Україні стався землетрус: кого "потрусило"

16:58

Хворих на COVID-19 відправляють в інші міста: у Херсоні стався колапс у лікарнях Видео

16:46

Спостерігачі ОБСЄ стали заручниками сепаратистів: у ТКГ підтвердили факт захоплення Видео

16:31

"Нас не цікавить думка РФ": у МЗС України поставили на місце Пєскова після його заяви про НАТО

16:18

Ціни на алкоголь в Україні можуть зрости вперше за три роки Видео

16:13

Найсмачніша закуска з хурми: готувати всього 5 хвилин Видео

Реклама
16:05

В Україні хочуть скасувати наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію: в ОАСК повідомили подробиці

16:02

Ектор Хіменес-Браво показав свою моложаву маму

15:34

Скасування переведення годинників в Україні: спікер Ради пояснив, коли це може статися Видео

15:33

Без кишечника, шлунка та інших органів: з'явилися моторошні подробиці про смерть хірурга з Тернополя Видео

15:16

Дмитро Гордон в піжамних штанях виконав хіт Боярського: "Скоро дует з Моргенштерном" Видео

15:10

Експерт пояснив, як можна було уникнути надзвичайної ситуації з поставками газу в Україні Видео

14:57

"Велике будівництво" Зеленського прокладе дорогу до курортних сіл Рибаківка, Морське та Лугове

14:56

Масова бійка в Рівному закінчилася викраденням маршрутки з пасажирами Видео

14:51

Чи буде в Україні ще ковідна вакцина Moderna: відповідь МОЗ Видео

14:31

Копи перевірятимуть COVID-сертифікати за QR-кодом: коли стартують рейди і що загрожує за підробку Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять