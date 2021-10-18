Відпочинок восени-2021: перелік відкритих для українців країн та вимоги щодо вакцинації

Туризм доступний і під час карантину / Турвопрос

Посилення карантину в усьому світі збило з пантелику тих, хто не встиг відпочити влітку. Багато країн закрилися для туристів, деякі впускають тільки при наявності COVID-сертифікатів. Втім, тих, хто зробив антиковідне щеплення, це практично не стосується. Вони ще можуть відпочити і вибір в цьому досить широкий. Зокрема, туристів з негативним тестом або сертифікатом про вакцинацію приймають:

Читайте такжеНа Закарпатті медики замість щеплення зливають вакцину в каналізацію-ЗМІАвстрія, яку можна відвідати як без реєстрації і карантину: при наявності довідки про вакцинацію, де вказано, що остання щеплення вакциною Comirnaty (INN) від BioNtech/Pfizer, Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca / Covishield від Serum Institute of India, COVID-19 Vaccine Janssen від Johnson & Johnson, mRNA-1273 Covid-19 Vaccine від Moderna, Sinopharm / BIBP SARS–CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated або Sinovac була зроблена не пізніше, ніж від 14 до 270 днів перед в'їздом. А також з реєстрацією з карантином. Для цього потрібен негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в країну або тест на антигени (термін дії - 48 годин) і доведеться пробути 10 днів на самоізоляції.

Кіпр для українців також доступний з сертифікатом про вакцинацію міжнародного зразка препаратом Janssen/Johnson & Johnson Vaccine, Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca), Pfizer-BioNTech Vaccine, Moderna Vaccine, Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine, Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine або Sinovac (CoronaVac) Vaccine, який потрібно завантажити на Cyprus Flight Pass.

А ось невакциновані українці можуть потрапити на острів з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленим не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в країну і змушені будуть пройти обов'язкове ПЛР-тестування після прильоту в аеропорту.

Хорватія доступна, якщо у вас є негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в країну, тест на антигени, зроблений за 48 годин до в'їзду, сертифікат вакцинації, де вказано, що остання доза була введена не пізніше ніж від 14 до 210 днів, довідка про те, що ви перехворіли коронавірусом і отримали одну дозу вакцини - Pfizer, Moderna, AstraZeneca, SinoPharm або Janssen/Johnson&Johnson не пізніше, ніж за 210 днів до в'їзду в країну, позитивний результат ПЛР-тест або тест на антиген, який підтверджує, що ви перехворіли COVID-19 і видужали протягом попередніх 180 днів, а тест був зроблений не раніше 11 днів до перетину кордону.

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При цьому, якщо жодного з документів немає, то необхідно всього лише здати тест і перебувати на ізоляції до моменту отримання результатів. При відсутності тесту ізоляція триватиме 10 днів.

Туреччина відкрита для українців з сертифікатом про повну вакцинацію препаратами Moderna,Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Sinopharm, Covishield або Sinovac, завершеною не менше, ніж за 14 днів до перетину кордону, довідкою про те, що ви перехворіли коронавірусною інфекцією протягом останніх шести місяців, негативним результатом ПЛР-тесту, зробленим не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в країну, тестом на антигени, зробленим за 48 годин до в'їзду.

Але є і країни, в які можна летіти без вакцинації. Це - Нідерланди, Домінікана, Мексика та Іспанія.

Нагадаємо, з 21 жовтня поточного року українські поліцейські проводитимуть перевірки вакцинованих. Рейди проходитимуть в місцях великого скупчення людей. Копи перевірятимуть сертифікати про вакцинацію від коронавірусної інфекції за QR-кодом.

Як писав Главред, Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики рекомендуватиме МОЗ використання третьої дози вакцини проти коронавірусної інфекції. Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні.