Копи перевірятимуть COVID-сертифікати за QR-кодом: коли стартують рейди і що загрожує за підробку

Справжність covid-сертифікатів перевірятимуть копи / facebook / diia.gov. ua/

З 21 жовтня поточного року українські поліцейські проводитимуть перевірки. Рейди будуть проходити в місцях великого скупчення людей. Копи перевірятимуть сертифікати про вакцинації від коронавірусної інфекції за QR- кодом.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у понеділок, 18 жовтня, в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

За його словами, Національна поліція спільно з Мінцифрою розробили і вже почали інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських для швидкої перевірки сертифікатів з "Дії" або сканувавши паперовий його варіант.

"Перевіряти справжність сертифікатів про вакцинацію громадян з 21 жовтня будуть працівники Держпродспоживслужби, центру контролю та профілактики хвороб на місцях, а також працівники патрульної поліції України. Перевірку проводитимуть у місцях великого скупчення людей, де може бути поширення хвороби - під час перевезень, відвідувань закладів, ринків, торгових майданчиків", - зазначив заступник начальника Департаменту патрульної поліції України.

За словами Білошицького, в паперових свідоцтвах про вакцинацію обов'язково повинні бути деякі реквізити. А саме - інформація про вид щеплення, кількість доз щеплення, підпис лікаря та печатка офіційного закладу охорони здоров'я.

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"Всі дані про вакцинацію громадян вже є в реєстрі, який також підключений до міжнародних баз. Інформація буде перевірятися дуже ретельно. Особи, які перевірятимуть свідоцтва про вакцинацію, повинні переконатися в достовірності свідоцтва, адже відомі випадки їх підробки", - додав він.

Читайте такжеНа Закарпатті медики замість щеплення зливають вакцину в каналізацію-ЗМІКрім цього, Білошицький підкреслив, що за підробку сертифіката про вакцинацію правопорушникам може загрожувати покарання – від штрафу в 17 тисяч гривень до 5 років позбавлення волі. А за їх використання - штраф на суму до 850 гривень до обмеження волі на строк до 2-х років.

"Люди, які замовляють і купують підроблені сертифікати про вакцинацію, у разі виявлення підробки документа і спроби скористатися ним, будуть притягуватися до відповідальності за порушення картинних умов. Це може бути штраф від 17 до 34 тисяч гривень. У разі, якщо буде доведено, що людина, хвора на COVID-19, поширила хворобу, вона може бути притягнута до кримінальної відповідальності", - акцентував Білошицький.

Нагадаємо, на сьогоднішній день у "червоному" списку знаходиться п'ять областей України. Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області слідом за Херсонською стали "червоними".

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