В Україні буде бустерна доза антиковидної вакцинації: кому світять щеплення

В Україні буде бустерна вакцинація / УНІАН

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики рекомендуватиме МОЗ використання третьої дози вакцини проти коронавірусної інфекції.

Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні, йдеться у сюжеті ТСН у понеділок, 18 жовтня.

Імунолог Федір Лапій стверджує, що бустерну - третю ревакцинальну дозу рекомендуватимуть тільки для найбільш вразливих груп населення. До них відносяться медики і соціальні працівники, які контактують з групами ризику і літні люди, а також люди з проблемами імунітету, зокрема, онкохворі.

При цьому, масово прищеплювати нікого не будуть.

"На засіданні ми прийняли рішення дозволити бустерну або іншими словами ревакцинальну дозу через шість місяців після основної схеми вакцинації для певних категорій. Звичайно, це медичні працівники, які визначені як пріоритетні група, це працівники, які контактують з групою ризику. Наприклад, працівники будинків інтернатного типу", - сказав фахівець.

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Читайте такжеНа Закарпатті медики замість щеплення зливають вакцину в каналізацію-ЗМІЗазначається, що щеплення робитимуть на шостий місяць після отримання другої дози вакцини. Втретє краще отримувати ту ж вакцину, що і в попередні рази.

Нагадаємо, щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб. Про це заявив головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

Також Главред писав, що з 21 жовтня поточного року українські поліцейські проводитимуть перевірки вакцинованих. Рейди будуть проходити в місцях великого скупчення людей. Копи перевірятимуть сертифікати про вакцинацію від коронавірусної інфекції за QR-кодом.