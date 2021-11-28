Від удару відірвало руку: на Черкащині сталася страшна ДТП

ДТП на Черкащині / Нацполіція

У Черкаській області на трасі сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Як повідомляють у поліції області, зіткнулися легковик та вантажівка. В результаті чого дівчині відірвало руку.

Як стало відомо, подія трапилася на автодорозі Драбів-Золотоноша-Кононівка зіткнулися "Таврія" і MAN. Попередньо, аварія сталася через те, що водій легковика на повній швидкості вилетів на зустрічну смугу, де врізався у вантажівку.

Удар виявився такої сили, що передня частина "Таврії" буквально перетворилася на купу металу.

В результаті аварії постраждала 20-річна дівчина — пасажир легковика-ударом їй відірвало руку. Її госпіталізували до реанімаційного відділення Драбівської центральної районної лікарні. Обидва водії не постраждали.

"Наразі слідчими внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ("порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами") КК України. Слідство триває", - розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

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Як повідомляв Главред, раніше в поліції повідомляли, що водій фури, який влаштував страшну аварію, був у стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, близько третьої години ночі 23 листопада сталося смертельна ДТП у Болгарії.

В результаті ДТП транспортний засіб загорівся. Загинули 45 людей. Серед жертв-12 неповнолітніх, а також водій автобуса. Вижити вдалося семи пасажирам, вони госпіталізовані.

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