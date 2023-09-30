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Від росіян залишилося мокре місце: українські захисники підірвали "опорник" РФ

Олексій Тесля
30 вересня 2023, 16:58 оновлено 30 вересня, 17:09
В результаті успішних дій українських захисників статистика втрат окупантів поповнена.
опорник
Знищено опорний пункт РФ / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

В ході контрнаступальних дій українським захисникам вдалося знищити групу російських окупантів.

На одній з ділянок фронту було ліквідовано взводний опорний пункт окупантів РФ. Про це розповіли у Державній прикордонній службі України.

При цьому в результаті успішних дій українських захисників статистика втрат окупантів поповнена.

відео дня

"Артилерія "Сталевого кордону" кількома точними пострілами "накрила" взводний опорний пункт росіян", - розповіли в ДПСУ.

Дивіться відео - знищення опорного пункту РФ:

Screenshot
/ Скріншот

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ просунулися за Андріївку і Кліщіївку. Українські війська вели наступальні дії поблизу Бахмута, але не домоглися підтверджених успіхів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ пішли вперед, РФ будує нову лінію оборони. У Запорізькій області підрозділи Збройних сил України розширили і зміцнили плацдарм, а також вийшли до околиць сіл Новопрокопівка і Вербове.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ продовжують наступ в районі Вербового. Українські захисники витісняють противника із займаних позицій, закріплюються на зайнятих рубежах.

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вибух війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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