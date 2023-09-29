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ЗСУ просунулися за Андріївку та Кліщіївку - ISW

Анна Ярославська
29 вересня 2023, 07:12 оновлено 29 вересня, 07:20
Українські війська вели наступальні дії поблизу Бахмута, але не домоглися підтверджених успіхів 28 вересня.

ЗСУ, війна в Україні
Українські війська продовжували вести наступальні дії / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, командування Об'єднаних Сил ЗС України

ЗСУ продовжують штурми російських позицій на кордоні Запорізької та Донецької областей, а також просуваються під Бахмутом. Як йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни, в даний час сили оборони вийшли на територію Андріївки та Кліщіївки.

Українські війська вели наступальні дії поблизу Бахмута, але не домоглися підтверджених успіхів 28 вересня. Український командир 5-ї окремої десантно-штурмової бригади заявив, що українські війська нещодавно просунулися за Андріївку (10 км на південний захід від Бахмута) та Кліщіївку (7 км на південний захід від Бахмута), пише ISW.

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Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували вести наступальні дії в Бахмутському напрямку. Міністерство оборони (МО) Росії заявило, що російські війська відбили українську атаку біля Кліщіївки.

Російський військовий блогер стверджував, що українські війська атакували біля залізничної лінії на схід від Андріївки і що деякі позиції, які раніше утримувала Росія поблизу Андріївки, тепер піддаються сумніву.

28 вересня український Генштаб повідомив, що російські війська здійснили невдалі атаки поблизу Григорівки (9 км на північний захід від Бахмута), Кліщіївки та Андріївки. Український директор планового управління Головного управління Нацгвардії полковник Микола Уршалович заявив, що російські військові посилюють передові підрозділи, щоб не допустити подальшого просування українців по Бахмутському напрямку.

Українські системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), ймовірно, значно заважають операціям російських безпілотників поблизу Бахмута. 28 вересня представник Східного угруповання ЗС України капітан Ілля Євлаш заявив, що за минулу добу українські системи РЕБ зірвали 258 польотів російських безпілотників. 19 вересня російський військовий блогер заявив, що українські системи РЕБ сильніші за російські в районі Бахмута.

Як повідомляв Главред, раніше в ISW повідомили, що українські війська 27 вересня продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області та вийшли на лінію окопів на захід від Вербового (16 км на південний схід від Орєхова).

27 вересня бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що в ході контрнаступу українських військових на Таврійському напрямку варто чекати хороших новин.

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