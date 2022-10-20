Від отримання повістки до смерті минуло 10 днів: ЗСУ ліквідували окупанта "Чечена"

Окупанта Артема Небаєва ліквідовано в Україні / Фото УНІАН, t.me/a_shtirlitz

На війні в Україні був "демілітарізований" мобілізований окупант з Уралу - 40-річний Артем Небаєв. Він отримав повістку 28 вересня, а вже 8 жовтня загинув від отриманого поранення.

Житель Каменська-Уральського загинув всього лише через 10 днів після отримання повістки, повідомив у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. При цьому Небаєв - не "рекордсмен". Інший мобілізований росіянин загинув через шість днів після того, як отримав повістку.

Небаев загинув у Херсонській області. Ховали його в закритій цинковій труні.

Як пишуть російські ЗМІ, коли в РФ оголосили мобілізацію, настрій у Небаєва був бойовий. За словами його близьких, він навіть сам поїхав за повісткою до військкомату.

У ліквідованого окупанта вже був бойовий досвід: десантник-розвідник воював у Чечні, за що отримав прізвисько "Чечен". А в 2015 році він служив у Збройних силах РФ за контрактом.

Але перед відправкою в Україну загарбника почали долати страх і сумніви.

"Ми зідзвонювалися з ним п'ятого жовтня. Він дуже боявся туди їхати. Я йому ще кажу: "Ти чого боїшся, ти вже все пройшов". А він говорив, що цього разу йому чомусь страшно. В ті рази не було, а цього разу – страшно. Я йому казав: на позитиві треба їхати. А він відповів, що не виходить цього разу позитиву", – розповів друг окупанта.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідований російський майор Олексій Скочков з міста Верхня Салда Свердловської області Росії, який був призваний в армію в рамках часткової мобілізації.

Раніше був ліквідований офіцер МВС Росії Геннадій Цибульський. Окупант вже був на пенсії, але все одно погодився підписати контракт і пішов воювати проти Збройних сил України.

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