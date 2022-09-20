Був упевнений, що 'РФ своїх не кидає': в Україні 'демілітаризований' 19-річний окупант

Єгор Єганов ліквідований на війні в Україні / Фото УНІАН, facebook.com/irakli.komaxidze

На війні в Україні "демілітаризований" 19-річний російський окупант Єгор Єганов. "Вантаж 200" відправився в Кемеровську область.

Фото ліквідованого окупанта показав у Facebook OSINT-розслідувач Іраклі Комахідзе.

Молодий російський строковик "перекваліфікувався" в контрактника і знайшов свою смерть в Україні.

"Призваний на строкову службу в листопаді 2021 року. У червні 2022 року приєднався до секти "своїх не кидаємо". 8 вересня 2022 року востаннє заходив у Мережу", – зазначив Комахідзе.

Єганова поховають 21 вересня в селищі Чистогорський Новокузнецького району Кемеровської області. Окупант був переконаний, що Росія "своїх не кидає".

Як повідомляв Главред, ЗСУ ліквідували майора російської окупаційної армії Олександра Первова. До війни в Україні він брав участь у бойових діях у Чечні.

Також в Україні "демілітаризували" чергового молодшого офіцера армії РФ. Надир-Шах Акболатов командував батареєю гаубичного артилерійського дивізіону окупантів.

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