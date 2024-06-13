Будуть сильні зливи і похолодання: коли в Україну повернеться спека

Синоптики прогнозують в Україні у п'ятницю, 14 червня, грозову погоду.

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Прогноз погоди в Україні на 14 червня / фото: УНИАН

Погода в Україні 14 червня буде місцями грозовою та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 14 червня в Україні буде свіжа погода. Також очікуються зливи, які перетворять дороги на річки. На вихідних інтенсивні дощі будуть у східних областях України. Спека увірветься в регіони вже з понеділка, 17 червня.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

Прогноз погоди в Україні на 14 червня / фото: ventusky

Погода 14 червня

В Україні 14 червня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози в Україні, крім Запорізької та східних областей. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура у західних, північних та Вінницькій областях вночі 10-15°, вдень 18-23°; на решті території вночі 14-19°, вдень 22-27°, у південно-східній частині до 30°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +10

За даними meteoprog, 14 червня в Україні буде грозова погода. Найтепліше буде в Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до +16...+29 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+18 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 14 червня / фото: meteoprog

Погода 14 червня у Києві

У Києві 14 червня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. У цей день вітер буде змінних напрямів зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 10-15°, вдень 18-23°; у Києві вночі 13-15°, вдень 21-23°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 14 червня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода у червні 2024 року. Погода у перший місяць літа буде теплою, але в окремі дні спека може сягати +31…+36 градусів. Водночас можуть бути град, сильні шквали, часом навіть смерчі.

Також синоптик попередив українців про негоду. На вихідних у більшості областей нашої країни, за винятком південно-східної частини, пройдуть дощі з грозами, місцями опади будуть значними. При цьому в окремих місцях можуть бути град і шквалисті пориви вітру до 20 м/с, особливо в денні та вечірні години.

Нагадаємо, в Україну увірвалася нова магнітна буря. Фахівці прогнозують, що потужність цієї магнітної бурі зросте до 4-х балів.

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