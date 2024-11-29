Годин зі світлом стане більше: коли українцям чекати покращення ситуації

Більша частина України може вийти на графік відключень світла з двома чергами.

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Відключення світла / колаж: Главред, фото: pixabay

Головне із заяви експерта:

До вихідних відключення світла стануть більш м’якими

Відновлювальні роботи досі тривають

В деяких регіонах України особливо складна ситуація

Вже до вихідних значна частина України має вийти на більш скорочений термін відключень електроенергії. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі "КИЇВ24".

Зокрема, він наголосив, що для більшості українців до вихідних відключення стануть більш м’якими та складуть дві черги.

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За його словами, наразі ще активно тривають відповідні відновлювальні роботи.

"Зараз робота йде, вона йде досить інтенсивно. Та я думаю, що вже до вихідних графік стане більш м’яким, ніж сьогодні чи вчора. Думаю, що за нормального розвитку подій ми на більшій частині України маємо вийти на дві черги", - наголосив він.

Харченко також підкреслив, що є регіони де особливо складна ситуація, де часу на відновлення електропостачання потрібно більше.

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 29 листопада графіки вимкнення світла будуть діяти протягом всього дня. Вони введені в обсязі однієї, двох та трьох черг одночасно в різний період доби.

Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев заявив, що цієї зими в українців може не бути світла по 4-8 годин на день.

Варто підкреслити, що Укренерго коригує графіки відключення світла протягом дня, а регулярні атаки на енергосистему та великі обсяги ремонтних робіт ускладнюють створення стабільного прогнозу навіть на кілька днів вперед.

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Хто такий Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

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