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Одного з військових у російському полоні піддали тортурам - Лубінець про обмін з РФ

Яна Ставська
3 січня 2024, 22:41
Росія неодноразово "згортала" списки зі своїми полоненими, поскаржився Лубінець.
Одного з військових у російському полоні піддали тортурам - Лубінець про обмін з РФ
Відбувся найбільший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення РФ / Колаж Главреда. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Стан українських військових, яких вдалось витягнути з російського полону і повернути 3 січня додому, дуже поганий, оборонці втратили "десятки кг", розповів в ефірі телемарафону омбудсмен Дмитро Лубінець.

Водночас бійці ЗСУ залишаються морально стійкими і хоробрими.

"Фізичний стан у всіх однаковий: він дуже поганий. Хлопці виснажені, дуже схудли. Всі втратили десятки кг. Щодо морального стану - усі морально стійкі, хоробрі. Після того, як вони зрозуміли, що вони повернулися в Україну, всі казали, що вони сильні, що їх ніхто не зламав", - зазначив Лубінець.

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Однак омбудсмен поділився зі ЗМІ іншою історією.

"Щодо окремої історії. Сьогодні повідомив один хлопець, що його декілька разів вивозили нібито на обмін, а потім повертали і казали, що від тебе відмовилась Україна. Весь цей час насправді російська сторона його не погоджувала на обмін", - розповів Лубінець.

Омбудсмен фіксує це як фізичні та психологічні тортури.

"Я фіксую це як фізичні та психологічні тортури, бо всі розуміють, що людина відчуває, коли їй кажуть, що вона їде додому на обмін, а потім кажуть, що Україна від тебе відмовилась. Є різниця між нами і російською стороною, бо ми воюємо за кожного і кожного", - підкреслив він.

Водночас Лубінець зауважив, що Україна неодноразово пропонувала списки російських військовополонених, але Росія відмовлялась від них.

Обмін полоненими 3 січня

3 січня Україна повернула з російського полону ще 230 військовослужбовців. Це найбільший обмін військовополоненими від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і перший у цьому році.

Серед тих, кого вдалося обміняти - бійці ТрО, ВМС, Нацгвардії, прикордонники, Нацполіції та шість цивільних. З них 48 осіб мали статус "зниклий безвісти".

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війна в Україні омбудсмен обмін полоненими війна Росії та України
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