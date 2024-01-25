У РФ відправили Гіркіна до в'язниці на 4 роки

Московський міський суд засудив російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) до чотирьох років колонії загального режиму.

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Ігор Гіркін отримав 4 роки в'язниці / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот із відео

Московський міський суд засудив російського терориста Ігоря Гіркіна (він же Стрєлков) до чотирьох років колонії загального режиму. Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Гіркіна визнали винним за частиною 2 статті 280 КК країни-агресора РФ ("Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності").

За версією російських силовиків, Гіркін "публічно закликав користувачів до екстремістської діяльності".

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Справа і суд над Гіркіним

Нагадаємо, Ігоря Гіркіна затримали 21 липня 2023-го в Росії за підозрою в екстремістській діяльності. На початку серпня російські спецслужби розслідування його справи засекретили.

Звинувачення висували на підставі двох постів Гіркіна в Telegram. В одному він розмірковував про потенційну здачу Криму російськими військами, в іншому - про невиплату зарплати російським окупантам.

Крім того, Гіркін публічно критикував диктатора Володимира Путіна. 31 серпня 2023 року він оголошував про свої наміри стати президентом РФ і назвав свої "плюси" порівняно з Путіним.

Прокуратура просила для Гіркіна 4 роки і 11 місяців в'язниці.

Гіркін зараз перебуває в міжнародному розшуку у справі про знищення малайзійського Boeing рейсу MH17 у небі над Донбасом.

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