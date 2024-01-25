У РФ відправили Гіркіна до в'язниці на 4 роки

Московський міський суд засудив російського терориста Ігоря Гіркіна (він же Стрєлков) до чотирьох років колонії загального режиму. Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.
Гіркіна визнали винним за частиною 2 статті 280 КК країни-агресора РФ ("Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності").
За версією російських силовиків, Гіркін "публічно закликав користувачів до екстремістської діяльності".
Справа і суд над Гіркіним
Нагадаємо, Ігоря Гіркіна затримали 21 липня 2023-го в Росії за підозрою в екстремістській діяльності. На початку серпня російські спецслужби розслідування його справи засекретили.
Звинувачення висували на підставі двох постів Гіркіна в Telegram. В одному він розмірковував про потенційну здачу Криму російськими військами, в іншому - про невиплату зарплати російським окупантам.
Крім того, Гіркін публічно критикував диктатора Володимира Путіна. 31 серпня 2023 року він оголошував про свої наміри стати президентом РФ і назвав свої "плюси" порівняно з Путіним.
Прокуратура просила для Гіркіна 4 роки і 11 місяців в'язниці.
Гіркін зараз перебуває в міжнародному розшуку у справі про знищення малайзійського Boeing рейсу MH17 у небі над Донбасом.
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