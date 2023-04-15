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"Лишаються руїни": РФ повернулася до тактики випаленої землі, є загроза для частини територій – Жданов

Альона Вороніна
15 квітня 2023, 11:25 оновлено 15 квітня, 11:38
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Російські загарбники повернулися до тактики, яку застосовували і раніше, але змінили її. Вони беруть одну ділянку і "довбуть" її, поки не зрівняють з землею.
Олег Жданов, ракетный удар
Окупанти повернулися до тактики випаленої землі, але змінили її, каже Жданов/ Главред, Дніпропетровська ОВА

Російська окупаційна армія повернулася до застосування тактики випаленої землі у війні проти України. Але тепер вони застосовують її по-іншому, намагаючись посунути підрозділи захисників нашої держави.

Тепер окупанти обирають певну ділянку і б’ють по ній усім, чим можна, поки не зрівняють із землею. Внаслідок цього там залишаються руїни, на яких українські військові не можуть втриматися, тому змушені відходити назад. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

"Влітку минулого року вони застосовували тактику випаленої землі, і основою цієї тактики був вогневий вал. Їхня артилерія викладала 60-70 тисяч боєприпасів на добу, плюс додавалося щось від авіації, а також масовані ракетні удари. Сьогодні вони перейшли до квадратно-гніздового методу, тобто вони беруть невелику ділянку і довбають її, допоки не зрівняють із землею", – зазначає Жданов.

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Після того, як російські загарбники знищили все на одній ділянці, українські військові змушені звідти відійти, адже там лишаються тільки руїни. У той же час через щільне застосування окупантами авіації та артилерії українське військо зазнає втрат. Загарбники після цього просто переходять на іншу ділянку і "довбуть" уже інший квадрат.

"Тому, з одного боку, росіяни дійсно повернулися до тактики випаленої землі, але з іншого – ця тактика носить вже локальний характер, не масований, не вогневий вал, не суцільна зона вогню, яка котиться попереду російської наступаючої піхоти", – зазначив військовий експерт.

Ще одна причина, чому російські окупанти не можуть масовано застосовувати таку тактику – недостатня кількість вогневих засобів.

"Плюс їм потрібно сьогодні активно боротися з нашими найближчими тилами в прифронтовій зоні, але для цього потрібні вогневі засоби, а їх недостатньо. І вони знову впираються в кількість. Немає того, що було восени і взимку, коли вони могли накривати і авіацією, і ракетами (були масовані удари по сто ракет)", – сказав Жданов.

Війна в Україні

Раніше у ЗСУ попередили про ракетну загрозу з боку окупантів на Великдень. Країна-агресорка Росія посилила психологічний і вогневий тиск на цивільне населення в Україні. Російська окупаційна армія дуже цинічна, тому на Великдень не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги, повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов зазначав, що російські загарбники уже застосовують на фронті керовані авіабомби масою 1500 кг. Проте найбільша небезпека від їхнього застосування для прифронтових регіонів, адже такі бомби після запуску здатні летіти максимум на 70-80 км.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що західним медіа та владі країн Заходу слід задуматися про збільшення військової допомоги ЗСУ (якщо її дійсно не вистачає), а не критикувати і не давати негативні прогнози. Чиновник підкреслив, що вся інформація західних ЗМІ про брак у ВСУ ресурсів – всього лише суб'єктивна аналітика.

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