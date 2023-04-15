"РФ дісталися склади авіабомб від СРСР": Жданов сказав, яким регіонам загрожує найбільша небезпека

Застосування окупантами авіабомб масою 1500 кг буде проблемою для України, аж поки вона не знайде способи і засоби, як ефективно з ними боротися.

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Жданов сказав, яким регіонам загрожує найбільша небезпека від російських керованих авіабомб/ Facebook Головне управління ДСНС України в Харківській області, Главред

Російські загарбники уже застосовують на фронті керовані авіабомби масою 1500 кг. Проте найбільша небезпека від їхнього застосування для прифронтових регіонів, адже такі бомби після запуску здатні летіти максимум на 70-80 км.

Про це розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду. Він нагадав, що, за словами пресофіцера Повітряних сил Юрія Ігната, російські загарбники щодня застосовують до 20 таких авіабомб.

"Єдине, що якщо раніше росіяни застосовували авіаційні бомби ФАБ-250 і ФАБ-500, то сьогодні вони вже зробили комплект для ФАБ-1500. Але потрібно пам'ятати характеристики цих бомб. Справа в тому, що вони летять максимум на 70-80 км, не більше. Тому під ударом опиниться знову-таки прифронтова смуга, міста в 40-50 км від лінії фронту. Це зона ураження цих керованих авіабомб", – зазначив Жданов.

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Він наголосив, що для України застосування російськими окупантами таких авіабомб зараз є проблемою. При цьому Жданов провів аналогію з дронами-камікадзе "Шахед" і нагадав, що ті теж були проблемою, поки їх не навчилися ефективно збивати.

"Те саме зараз буде і тут. Поки ми не знайдемо способи і засоби боротьби з цими бомбами, вони будуть становити для нас загрозу", – сказав військовий експерт.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Для того, щоб ефективно боротися з ударами такими авіабомбами, Україні потрібні радіолокаційні станції. Це допоможе швидко їх виявляти і знищувати.

"Справа в тому, що цю бомбу може засікати тільки радіолокаційна станція, тому потрібно або ганятися за нею на літаку, як ми ганяємося за "шахедами", або потрібна радіолокаційна станція (не теплова, не візуальна, а саме радіолокаційна), щоб вона могла їх засікти, тобто бачити малорозмірні цілі. З цим би, наприклад, упоралися установки Gepard, але у нас їх дуже мало, треба фронт захищати", – наголосив Жданов.

РФ має великий запас авіабомб

Країна-агресорка Росія має великий запас таких авіабомб, адже їй дісталися повні склади з ними від СРСР.

"Особливість РФ у тому, що їй дісталися склади Радянського Союзу, який збирався воювати з усім світом. Тому в радянські часи хліба менше випускали, але бомби і ракети клепалися та відправлялися на зберігання – для майбутньої війни. Все це дісталося Росії", – пояснив Жданов.

Зараз важко оцінити, у якому стані перебувають ті авіабомби, проте, перебираючи склади, можна набрати необхідну кількість. У той же час в РФ будуть проблеми з їхнім використанням, адже на бомбу потрібно одягнути крила, а їх немає. Крила до авіабомб повинна виготовити сучасна промисловість. Тому такі бомби будуть використовувати у міру виготовлення російською промисловістю крил до них, каже Жданов.

РФ почала застосовувати нові авіаційні бомби

Раніше стало відомо, що російські окупаційні війська вперше застосували проти ЗСУ керовані боєприпаси УПАБ-1500В (індекс К029Б), вага яких становить 1,5 тонни. Перше застосування цього виду боєприпасів було зафіксовано наприкінці зими 2023 року тому проти одного з об'єктів у Чернігівській області.

Такі бомби належать до плануючих, вони оснащені інерціальною та супутниковою системами навігації. Бомби УПАБ-1500В призначені для ураження високозахищених об'єктів і можуть скидатися за 40 км від цілі.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна потребує сучасних винищувачів для захисту від нових російських авіабомб вагою 1500 кг. Також він пояснив, що авіаційні бомби такого типу можуть спричинити ще більші руйнування, ніж ракети.

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