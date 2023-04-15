"РФ може посилити тиск": у ЗСУ попередили про ракетну загрозу з боку окупантів на Великдень

Російські загарбники збільшили кількість кораблів з ракетами у Чорному морі. Окупанти посилили психологічний та вогневий тиск на українців.

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У ЗСУ попередили про ракетну загрозу з боку окупантів на Великдень/ Міноборони РФ, скрін

Країна-агресорка Росія посилила психологічний і вогневий тиск на цивільне населення в Україні. Російська окупаційна армія дуже цинічна, тому на Великдень не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги. Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що російські окупанти збільшили своє корабельне угруповання у Чорному морі до 12 одиниць. Крім них загарбники вивели на службу ще два підводних ракетоносії. За словами Гуменюк, у готовності до застосування з кораблів перебувають 8 ракет типу "Калібр".

"Нагадаю, що ситуація в морі може змінюватись досить оперативно. Дві години достатньо для того, щоб збільшилась кількість ракетоносіїв, тому стежити за нею треба постійно", – сказала речниця ОК "Південь".

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Гуменюк закликала українців бути обережними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги на Великдень.

За словами речниці, російські окупанти не мають нічого святого, і вони цілком ймовірно можуть посилити тиск саме у святкові дні.

Ризик ракетного удару окупантів на Великдень

Раніше повідомлялося, що війська Росії можуть завдати масований ракетний удар як на Великдень, так і в будь-який інший день. Як заявив командувач Об'єднаними Силами ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, захисники українського неба прекрасно це усвідомлюють, тому посилено готуються до відбиття атак.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов зазначав, що метою ракетних атак Росії навесні і влітку стане транспортна інфраструктура. Він зазначив, що Росія зараз зосереджується на ударах у прифронтовій зоні.

Також Жданов зазначив, що є висока ймовірність того, що російські агресори можуть влаштувати новий ракетний удар по Україні прямо у неділю під час свята Великодня. На думку Жданова, релігійність диктатора Путіна і його оточення – чисто показна. І вона не завадить їм влаштувати ракетний удар прямо під час Великодня.

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