Залишили вмирати від холоду і голоду: знайдені тіла військових РФ без ознак поранень

Ні ран, ні ознак насильницької смерті на тілах солдатів РФ не виявлено.
У Харківській області під Чугуєвим знайдені трупи російських військових. На тілах немає слідів поранень.
Як повідомляє оперативний ЗСУ в Telegram, ні ран, ні ознак насильницької смерті на тілах солдатів РФ не виявлено.
"Виходить, рашисти тупо кинули своїх в поле, залишаючи вмирати від холоду і голоду. Перша безпринципна і безжальна армія показала себе в світі",- йдеться в повідомленні.
читайте також"Ми розуміємо, як треба рухатися до компромісу": РФ анонсувала зустрічні ініціативи УкраїніНагадаємо, член російської делегації на переговорах з Україною, помічник глави РФ Володимира Путіна Володимир Мединський заявив, що припинення вогню з боку агресора не буде.
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Автор: Уляна Поліщук