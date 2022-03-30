Названо суму збитків інфраструктури за місяць війни в Україні

Миколаївська ОДА / Віталій Кім

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков озвучив цифру збитків інфраструктури країни за місяць війни.

За його словами, це - 500 мільярдів доларів.

"Багато об'єктів повністю зруйновані, дороги мости, аеропорти, це десятки мільярдів, деякі підприємства зруйновані повністю, технології втрачені", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

Також, за словами чиновника, відновлювати Україну планують за рахунок заморожених санкціями активів РФ і допомоги партнерів із Заходу.

читайте такожЦе ще не кінець: У РФ заявили, що припинення вогню не будеАле найважливіше зараз, як зазначив Кубраков, перебудувати логістику експорту продуктів аграрної промисловості.

Поки зерно планують перевозити наземним транспортом, так як порти, за рахунок яких здійснювався експорт раніше, заблоковані російськими військами.

Нагадаємо, член російської делегації на переговорах з Україною, помічник глави РФ Володимира Путіна Володимир Мединський заявив, що припинення вогню з боку агресора не буде.

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