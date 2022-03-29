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Генерал США оцінив силу розвідки, і відповів, чи зможуть ЗСУ відштовхнути російські сили на Сході

29 березня 2022, 21:10

Офіцер вірить, що ЗСУ зможуть утримати армію РФ на окупованих територіях.

Українські військові в Київській області
Українські військові в Київській області / Reuters

Командувач Європейським командуванням США генерал Тод Уолтерс заявив про можливі прогалини у розвідданих, через які в Пентагоні переоцінили можливості Росії і недооцінили обороноздатність України.

Про це він заявив під час слухань сенатського комітету зі збройних сил у вівторок, 29 березня, повідомляє CNN.

Зокрема, Уолтерс відповів "може бути" на питання сенатора Роджера Вікера, чи існує прогалина в розвідці, через яку США переоцінюють Росію і недооцінюють Україну.

"Можливо, і як ми завжди робили в минулому, коли ця криза закінчиться, ми проведемо всебічний огляд у всіх областях і у всіх відділах і з'ясуємо, де були наші слабкі місця, і будемо шукати шляхи поліпшення", – додав Уолтерс.

Також генерал вірить, що ЗСУ зможуть утримати армію РФ на сході країни, але не вірить, що вони здатні відштовхнути російські сили назад.

Тим часом, Великобританія помітила ознаки "деякого зменшення" російської військової активності навколо Києва.

Військові чиновники США також заявили, що бачать ознаки того, як Росія починає виводити частину своїх сил від Києва. Але це, на їхню думку, є зміною російської стратегії в Україні.

читайте такожРФ спробує виграти другу фазу війни: стратег з безпеки розповіла, як самеНагадаємо, член російської делегації на переговорах з Україною, помічник глави РФ Володимира Путіна Володимир Мединський заявив, що припинення вогню з боку агресора не буде.

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війна в Україні розвідка США
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