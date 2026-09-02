РФ вдарила по Дніпру ракетою-дроном 'Бандероль': є жертви і поранені

Внаслідок атаки пошкоджені продуктові склади торговельної мережі.

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Наслідки удару по Дніпру / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/mykola_lukashuk

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РФ атакувала Дніпро ракетою-дроном "Бандероль"

Загинули двоє людей

Під атакою опинилися складські приміщення "Ласунки"

Російські війська атакували Дніпро ракетою-дроном типу "Бандероль". Щонайменше шестеро людей дістали поранення, загинуло двоє людей. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, через удар у місті зайнялася пожежа. Також пошкоджені продуктові склади торговельної мережі.

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"Одна людина загинула через атаку росіян на Дніпро. Рятувальники деблокують тіло загиблого чоловіка з-під завалів", - повідомив він.

Ракета "Бандероль" / Інфографіка: Главред

За даними моніторингового каналу "єРадар", російські окупанти атакували Лівобережний район Дніпра. Під ударом, за попередніми даними, опинилися складські приміщення виробника морозива "Ласунка".

Кількість загиблих унаслідок російської атаки на Дніпро зросла до двох людей. У лікарні померла жінка, яка дістала важких поранень під час удару.

"Щойно померла жінка, яка дістала важких поранень. Медики до останнього боролися за її життя, але врятувати не вдалося. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - написав Ганжа.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів, що внаслідок атаки загинули чоловік і жінка. Він також підтвердив, що пошкоджені продовольчі склади торговельної мережі.

"Це черговий акт російського терору й удар по економіці регіону. На цих складах люди щодня працюють, щоб продукти потрапляли до магазинів міста", - наголочив Лукашук.

Керівник ОВА уточнив, що станом на 14:50 кількість постраждалих через ворожу атаку на Дніпро зросла до восьми. За його словами, троє людей госпіталізовані у важкому стані. Стан решти медики оцінюють як середньої тяжкості.

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що через атаку РФ також постраждали дві школи та амбулаторія. Щонайменше у чотирьох багатоповерхівках частково вибито вікна.

"Водночас пошкоджено будівлю колишнього профтехучилища, де місто планувало облаштувати музичну та спортивну філії для дітей. Зачепило й стадіон поблизу. Комунальники вже стали до прибирання.…Пораненими нині опікуються у міських лікарнях. У людей здебільшого осколкові поранення та мінно-вибухові травми. Медики роблять все необхідне", - розповів він.

Чи можливий дефіцит продуктів через атаки РФ - думка експерта

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі Телеграфу заявив, що попри удари по логістичній інфраструктурі Києва та області, загроза масового закриття супермаркетів і тотального дефіциту продуктів у столиці є перебільшеною. За його словами, значна частина продовольства надходить не через великі супермаркети, а з аграрних ринків і невеликих магазинів.

"Дефіциту продуктів в Україні немає. Якщо чогось немає в супермаркеті, воно все є на сільськогосподарському ринку або в маленькому магазинчику неподалік", - наголосив він.

Економіст зазначив, що наразі удари по логістиці мають локальний характер і переважно стосуються Києва, тоді як склади на заході України продовжують працювати без змін. Водночас Пендзин розкритикував ритейлерів за недостатню децентралізацію логістики.

Атаки по Україні - останні новини

Нагадаємо, голова Держпродспоживслужби у Києві Анатолій Катеренчук закликав сформувати резерв продовольства і питної води. Він підкреслив, що українцям варто мати запас на 7–12 днів для забезпечення побутових потреб під час загрози пошкодження логістичних складів.

Як повідомляв Главред, Повітряні сили ЗСУ повідомили про масовану атаку російських ударних безпілотників по території країни. Командування відзначило, що під час атаки було запущено 99 ударних БПЛА.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що вранці 2 вересня у столиці пошкоджено медичний та навчальний заклад. Щонайменше сім людей отримали поранення.

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Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

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