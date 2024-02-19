Останні війська ЗСУ вийшли з коксохіму: у 47 ОМБр розкрили деталі щодо втрат

47-ма окрема механізована бригада (ОМБр) повідомила, що бійці їхнього 25-го окремого штурмового батальйону після чотирьох місяців оборони останніми вийшли з Авдіївського коксохімічного заводу.
За даними батальйону, операція пройшла без втрат.
"Командування бригади зробило все можливе, аби вберегти наших воїнів, забезпечивши потужну вогневу підтримку", – наголосили у підрозділі.відео дня
Російські військові намагалися захопити підприємство з жовтня 2023 року. Проте, за словами українських захисників, зазнали втрат у "безпрецедентних масштабах".
Підрозділи 47-ої ОМБр продовжують тримати оборону на визначених напрямках, зазначили у бригаді.
Вихід ЗСУ з Авдіївки
17 лютого українське командування офіційно заявило про вихід ЗСУ з Авдіївки, де чотири місяці тривав безперервний наступ російських загарбників.
Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявив, що певний час деякі підрозділи Третьої окремої штурмової бригади були в повному оточенні у самій Авдіївці, але змогли вийти з нього.
Він також прокоментував повідомлення окремих російських телеграм-каналів про те, що є українські бійці, які досі перебувають на території Авдіївського коксохіму.
"Можу сказати, що там не залишилось жодного нашого бійця. Там в принципі нічого не залишилось, крім кількох напівзруйнованих підвальних приміщень" , – запевнив заступник командира бригади.
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