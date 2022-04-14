Залишилися тільки запчастини: ЗСУ назавжди приземлили Російський БПЛА "Орлан-10" за 120 тисяч доларів

ЗСУ назавжди приземлили російський БПЛА "Орлан-10" за 120 тисяч доларів / t.me/c/1329040526/359816

Українські захисники продовжують знищувати військову техніку противника. Так, ЗСУ збили новітній російський дрон "Орлан-10".

"Підрозділ 501-го окремого батальйону морської піхоти приземлив російський БПЛА "Орлан-10", - повідомили у Держприкордонслужбі.

Зазначимо, що вартість такого апарату становить приблизно 120 тисяч доларів.

Безпілотник "Орлан-10"

Багатофункціональний безпілотний літальний комплекс "Орлан-10" активно використовують ЗС Росії в бойових діях проти України.

У відкритих джерелах заявлено, що комплекс – розробка російського підприємства "спеціальний технологічний центр", входить до складу Російської єдиної системи управління тактичної ланки, яка реалізує концепцію мережецентричної війни.

читайте такожБезпілотники, ракети і кулемети: США виділять Україні військової допомоги на $300 мільйонівВід російського виробника там тільки корпус і навігаційний приймач МНП-М7, та й той створений на базі мікросхеми ADSP-BF534 американської компанії Analog Devices.

Нагадаємо, у боях під Гостомелем Київської області Збройні Сили України розгромили окупантів зі складу елітної дивізії Росгвардії імені Дзержинського.

Також ми повідомляли, що Україна отримала від Міністерства оборони Великобританії партію переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak.

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