Залишилися тільки запчастини: ЗСУ назавжди приземлили Російський БПЛА "Орлан-10" за 120 тисяч доларів

Черговий "аналоговнєт" був знищений нашими захисниками.
Українські захисники продовжують знищувати військову техніку противника. Так, ЗСУ збили новітній російський дрон "Орлан-10".
"Підрозділ 501-го окремого батальйону морської піхоти приземлив російський БПЛА "Орлан-10", - повідомили у Держприкордонслужбі.
Зазначимо, що вартість такого апарату становить приблизно 120 тисяч доларів.
Безпілотник "Орлан-10"
Багатофункціональний безпілотний літальний комплекс "Орлан-10" активно використовують ЗС Росії в бойових діях проти України.
У відкритих джерелах заявлено, що комплекс – розробка російського підприємства "спеціальний технологічний центр", входить до складу Російської єдиної системи управління тактичної ланки, яка реалізує концепцію мережецентричної війни.
читайте такожБезпілотники, ракети і кулемети: США виділять Україні військової допомоги на $300 мільйонівВід російського виробника там тільки корпус і навігаційний приймач МНП-М7, та й той створений на базі мікросхеми ADSP-BF534 американської компанії Analog Devices.
Нагадаємо, у боях під Гостомелем Київської області Збройні Сили України розгромили окупантів зі складу елітної дивізії Росгвардії імені Дзержинського.
Також ми повідомляли, що Україна отримала від Міністерства оборони Великобританії партію переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak.
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