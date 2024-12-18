"Критичні руйнування": у Кураховому та Часовому Яру знищено позиції ЗСУ

Ворог атакував укріплення ЗСУ в міській забудові Часового Яру, на південно-східній околиці та в міській забудові південної частини Курахового.

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У Кураховому та Часовому Яру знищено позиції ЗСУ / Главред, фото: Оперативне командування "Захід", Генштаб ЗСУ

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Росіяни пішли в атаку в районі Нового Комара і Солнцівки

Бойові зіткнення тривають

Росіяни атакували кілька укріплень українських військових на Донеччині, внаслідок чого їх було зруйновано. Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Зазначається, що з метою поліпшити своє тактичне становище росіяни атакували укріплення українських бійців у районі Нового Комара та на південно-східній околиці Солнцівки.

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"Унаслідок штурмових дій та вогневого ураження укріплення на окремих позиціях зазнали руйнувань, що унеможливило їх подальше утримання", - йдеться в повідомленні.

Крім того, штурмові підрозділи ворога атакували укріплення ЗСУ в міській забудові Часового Яру, на південно-східній околиці та в міській забудові південної частини Курахового.

"Успіху не мали, зазнали втрат, відійшли. Внаслідок вогневого ураження укріплення на наших окремих позиціях зазнали критичних руйнувань", - додали військові.

Також вони додали, що бойові зіткнення тривають, без змін тактичного положення противника.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, танкіст 68-ї окремої єгерської бригади з позивним "Циган" заявив, що російська окупаційна армія продовжує рухатися на Покровському напрямку. Дуже скоро в місті почнуться бої.

Начальник відділення комунікацій 48-ї окремої артбригади ЗСУ Богдан Петренко повідомив, що армія країни-окупанта РФ намагається захопити Велику Новосілку Донецької області. Не виключено, що у росіян є плани щодо атаки на Дніпропетровську область.

Крім того, операція ЗСУ в Курській області РФ ускладнилася через погодні умови та постійні обстріли. Станом на середину грудня Україна втратила половину раніше контрольованих територій. Через чотири з половиною місяці після початку операції кожен підрозділ ЗСУ перейшов в оборону.

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Що відомо про ОСГВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСГВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ - об'єднання Збройних сил України. Створено під час відбиття російської збройної агресії 2022 року. Діє у Східній операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСГВ "Північ", на півдні - з ОСГВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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