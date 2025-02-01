"Організація держперевороту" у Словаччині: у ГУР відповіли на звинувачення Братислави

У ГУР уважно вивчили висунуті звинувачення і дали жорстку відповідь.

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У ГУР відповіли на звинувачення Словаччини / Колаж: Главред, фото: Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine, Pixabay/Leonhard_Niederwimmer

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У ГУР спростували звинувачення в причетності до організації протестів

У ЗСУ немає підрозділу під назвою "Грузинський національний легіон"

Головне управління розвідки Міністерства оборони України жорстко відреагувало на заяви словацьких офіційних осіб, які звинуватили ГУР у причетності до організації протестів у Словаччині.

У ГУР спростували звинувачення в причетності до організації протестів бійцями так званого "Грузинського легіону", які нібито підпорядковані військовій розвідці України.

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"31 січня 2025 року офіційні особи Словацької Республіки під час пресконференції висунули звинувачення на адресу Головного управління розвідки Міністерства оборони України - нібито військовослужбовці "підпорядкованого" ГУР МО України Грузинського національного легіону були причетними до організації протестів у Словаччині з метою підготовки до державного перевороту", - йдеться в заяві ГУР.

Повідомляється, що в ГУР уважно вивчили висунуті звинувачення, "оскільки гібридні та інформаційні операції, спрямовані на підрив ситуації в європейських країнах, сіяння розбрату як усередині держав, так і між європейськими партнерами, є надзвичайно серйозною загрозою для України, яка за підтримки цивілізованого світу героїчно протистоїть російській збройній агресії".

"ГУР МО України рішуче відкидає неправдиві звинувачення в організації неправомірних дій у Словацькій Республіці", - підкреслюється в документі.

У ГУР підкреслили, що перебувають у постійному контакті та співпраці з колегами з країн НАТО.

"Європейські політики мають бути максимально відповідальними за свої слова, особливо - за звинувачення на адресу дружніх країн, щоб не давати жодних підстав для ворожої пропаганди", - резюмували в розвідці.

Що відомо про "Грузинський легіон"

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України офіційно повідомляє, що в його структурі немає підрозділу під назвою "Грузинський національний легіон", - ідеться в заяві.

Щодо Міжнародного Легіону ГУР МО України в українській розвідці заявили, що "він є багатонаціональним підрозділом активних дій, що бере безпосередню участь у боях із російськими окупаційними військами на найгарячіших ділянках фронту та, звісно, не проводить жодних гібридних дій на території держав Євросоюзу".

"Що стосується згаданої на пресконференції особи (Мамука Мамулашвілі - ред.), то він не є українським військовослужбовцем, не має відношення до української розвідки, не отримує ніяких завдань чи доручень ГУР МО України. Свій контракт із Міжнародним Легіоном ГУР МО України ця особа припинила ще у квітні 2023 року і не поновлювала його", - йдеться в заяві ГУР.

Раніше повідомлялося про те, що Словаччина депортує українця. У Словаччині на тлі великих антиурядових протестів місцева поліція заявила про намір депортувати громадянина України через нібито загрозу державного перевороту.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про можливість блокування всієї допомоги Україні від Європейського Союзу, якщо президент Володимир Зеленський не відновить транзит російського газу через українську територію.

Як писав Главред, Міністерство закордонних справ України жорстко відповіло на хамські заяви прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. У МЗС України розцінюють ці чергові абсурдні заяви зі Словаччини як спробу перекинути відповідальність за власні провали у внутрішній політиці на іноземні держави та лідерів.

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Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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