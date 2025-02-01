Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Організація держперевороту" у Словаччині: у ГУР відповіли на звинувачення Братислави

Олексій Тесля
1 лютого 2025, 11:45
1065
У ГУР уважно вивчили висунуті звинувачення і дали жорстку відповідь.
ГУР, Словакия
У ГУР відповіли на звинувачення Словаччини / Колаж: Главред, фото: Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine, Pixabay/Leonhard_Niederwimmer

Важливо:

  • У ГУР спростували звинувачення в причетності до організації протестів
  • У ЗСУ немає підрозділу під назвою "Грузинський національний легіон"

Головне управління розвідки Міністерства оборони України жорстко відреагувало на заяви словацьких офіційних осіб, які звинуватили ГУР у причетності до організації протестів у Словаччині.

У ГУР спростували звинувачення в причетності до організації протестів бійцями так званого "Грузинського легіону", які нібито підпорядковані військовій розвідці України.

відео дня

"31 січня 2025 року офіційні особи Словацької Республіки під час пресконференції висунули звинувачення на адресу Головного управління розвідки Міністерства оборони України - нібито військовослужбовці "підпорядкованого" ГУР МО України Грузинського національного легіону були причетними до організації протестів у Словаччині з метою підготовки до державного перевороту", - йдеться в заяві ГУР.

Повідомляється, що в ГУР уважно вивчили висунуті звинувачення, "оскільки гібридні та інформаційні операції, спрямовані на підрив ситуації в європейських країнах, сіяння розбрату як усередині держав, так і між європейськими партнерами, є надзвичайно серйозною загрозою для України, яка за підтримки цивілізованого світу героїчно протистоїть російській збройній агресії".

"ГУР МО України рішуче відкидає неправдиві звинувачення в організації неправомірних дій у Словацькій Республіці", - підкреслюється в документі.

У ГУР підкреслили, що перебувають у постійному контакті та співпраці з колегами з країн НАТО.

"Європейські політики мають бути максимально відповідальними за свої слова, особливо - за звинувачення на адресу дружніх країн, щоб не давати жодних підстав для ворожої пропаганди", - резюмували в розвідці.

Що відомо про "Грузинський легіон"

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України офіційно повідомляє, що в його структурі немає підрозділу під назвою "Грузинський національний легіон", - ідеться в заяві.

Щодо Міжнародного Легіону ГУР МО України в українській розвідці заявили, що "він є багатонаціональним підрозділом активних дій, що бере безпосередню участь у боях із російськими окупаційними військами на найгарячіших ділянках фронту та, звісно, не проводить жодних гібридних дій на території держав Євросоюзу".

"Що стосується згаданої на пресконференції особи (Мамука Мамулашвілі - ред.), то він не є українським військовослужбовцем, не має відношення до української розвідки, не отримує ніяких завдань чи доручень ГУР МО України. Свій контракт із Міжнародним Легіоном ГУР МО України ця особа припинила ще у квітні 2023 року і не поновлювала його", - йдеться в заяві ГУР.

Раніше повідомлялося про те, що Словаччина депортує українця. У Словаччині на тлі великих антиурядових протестів місцева поліція заявила про намір депортувати громадянина України через нібито загрозу державного перевороту.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про можливість блокування всієї допомоги Україні від Європейського Союзу, якщо президент Володимир Зеленський не відновить транзит російського газу через українську територію.

Як писав Главред, Міністерство закордонних справ України жорстко відповіло на хамські заяви прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. У МЗС України розцінюють ці чергові абсурдні заяви зі Словаччини як спробу перекинути відповідальність за власні провали у внутрішній політиці на іноземні держави та лідерів.

Інші новини:

Що таке ГУР?

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Словаччини ГУР
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Захоплення зброї та втеча мобілізованого: на Полтавщині застрелили військового з ТЦК

Захоплення зброї та втеча мобілізованого: на Полтавщині застрелили військового з ТЦК

12:20Україна
Армія Угорщини йшла до кордону з Україною: Орбан і Путін могли домовитися - Ягун

Армія Угорщини йшла до кордону з Україною: Орбан і Путін могли домовитися - Ягун

12:05Світ
"Організація держперевороту" у Словаччині: у ГУР відповіли на звинувачення Братислави

"Організація держперевороту" у Словаччині: у ГУР відповіли на звинувачення Братислави

11:45Україна
Реклама

Популярне

Більше
Новий дорожній знак "гриб та дві блискавки": про що попереджає

Новий дорожній знак "гриб та дві блискавки": про що попереджає

Україна під атакою ракет і дронів, прогриміли вибухи: перші подробиці

Україна під атакою ракет і дронів, прогриміли вибухи: перші подробиці

Морози накриють Україну: у яких областях буде найхолодніше

Морози накриють Україну: у яких областях буде найхолодніше

В Україні почалась реформа Сил оборони: що зміниться та які будуть наслідки

В Україні почалась реформа Сил оборони: що зміниться та які будуть наслідки

Гороскоп на лютий 2025: на 3 знаки зодіаку чекає грошовий бум

Гороскоп на лютий 2025: на 3 знаки зодіаку чекає грошовий бум

Останні новини

12:20

Захоплення зброї та втеча мобілізованого: на Полтавщині застрелили військового з ТЦК

12:11

Де захована іграшкова машинка: лише найуважніші знайдуть її за 5 секунд

12:05

"Приголомшливий актор": помер заслужений артист України - що сталося

12:05

Армія Угорщини йшла до кордону з Україною: Орбан і Путін могли домовитися - Ягун

11:45

"Організація держперевороту" у Словаччині: у ГУР відповіли на звинувачення Братислави

Переговори Трампа і Путіна відбудуться до 10 лютого: Морозов - про перспективу закінчення війниПереговори Трампа і Путіна відбудуться до 10 лютого: Морозов - про перспективу закінчення війни
11:41

Гороскоп на лютий 2025 для Скорпіонів: здійснення мрії, визнання та нагородаВідео

11:30

"Відчула той морок": дочка Сумської зізналася про домагання від викладача

11:11

Взяти Куп'янськ в оточення: ворог під Харковом атакує із трьох напрямків - ISW

10:57

"Йдеться про місяці, а не роки": у Трампа зробили заяву про закінчення війни в Україні

Реклама
10:49

Китайський гороскоп на завтра 2 лютого: Тиграм - витрати, Драконам - досягнення

10:41

Росія забрала життя 6 людей: Зеленський гостро відреагував на атаку по Україні

10:03

Гороскоп на лютий 2025 для Стрільців: кохання, успіх, гроші та задоволенняВідео

09:56

Ще одна авіакатастрофа: у США розбився літак із важкохворою дитиною

09:27

Наймасштабніша атака на Запоріжжя: були пошкоджені багатоповерхівки і заклад освітиФотоВідео

08:45

Люди під завалами, під'їзд вщент: Росія вдарила по Полтаві - є жертвиФото

08:22

У 7 областях України запроваджуються відключення світла через атаку – Укренерго

08:10

Чому Росія ніколи не віддасть Асада новій владі СиріїПогляд

07:24

Україна під атакою ракет і дронів, прогриміли вибухи: перші подробиці

06:10

Великий шпигунський скандал в Азербайджані та місце РосіїПогляд

05:55

Гороскоп на завтра 2 лютого: Тельцям - грандіозний прибуток, Рибам - успіх

Реклама
05:05

Яке сьогодні свято 1 лютого 2025 року: чому цього дня не можна важко працювати

04:35

2 прості кроки, і проблема зникне: як прибрати роздратування після гоління

04:03

Ворог хоче просуватися Харківщиною: Братчук розповів про небезпеку

03:45

"В України почнуться проблеми": названо наслідки розмови Трампа і Путіна

03:31

Чи варто мити рис перед приготуванням: господині розставили всі крапки над "і"

03:00

Як очистити решітки духовки: жінка поділилась цікавим методом

02:30

Де сховалися три покемони: надскладна головоломкаВідео

01:46

Завжди доводять розпочате до кінця: топ-5 найбільш педантичних знаків зодіаку

01:00

Лютий принесе декілька магнітних бур: які дні будуть найскладнішими

00:40

"Я поговорю з Путіним": Трамп розповів про переговори з РФ

31 січня, п'ятниця
23:29

"Заради надійного миру": Зеленський анонсував важливі переговори

23:12

Удар РФ по історичному центру Одеси: в епіцентрі удару - європейські дипломатиФото

23:09

Чи підуть росіяни на Херсон: Братчук розповів про ситуацію на фронтіВідео

22:59

Європа може ввести миротворців в Україну, а США "прикриють із повітря" – ЗМІ

22:45

Чи можна заморозити твердий сир у морозилці: господині розкрили геніальний лайфхак

22:43

"Можемо констатувати": в ГУР відреагували на виведення військ ворога з фронту

22:00

"Жест доброї волі" на фронті та новий план Путіна: головні новини України (дайджест)

21:58

США не залишать Україну: глава МЗС Італії розкрив деталі розмови з Рубіо

21:32

РФ вдарила балістикою по центру Одеси: "приліт" по готелю, є пораненіВідео

21:29

Гороскоп на лютий 2025 для Терезів: саморозвиток, нові можливості та досягненняВідео

Реклама
21:10

В Україні почалась реформа Сил оборони: що зміниться та які будуть наслідки

20:45

Як правильно зберігати гриби вдома: більшість людей роблять серйозну помилку

20:35

"У Путіна немає ходу назад": експерт розповів, чи піде диктатор на "договірняк"Відео

20:31

Вибили росіян і зачистили позицію: у Торецьку ЗСУ знищили штурмовиків РФВідео

20:16

Таку закуску їдять ложками: дуже бюджетний і простий рецепт

19:35

Як позбутись маленьких мошок у домашніх квітах: народний засіб віджене всіх комах

19:29

Витік із закритої зустрічі з Будановим: СБУ завела справу через "злив" держтаємниці

19:17

"Змінює правила гри": ЗСУ вдарили по Росії унікальною розробкою - що відомо

19:15

Долар і євро різко подешевшали: яким буде курс валют з 3 лютого

19:10

Тарифні плани Трампа зустрічаються з реальністюПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти