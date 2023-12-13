Єврокомісія розморозила 10 мільярдів євро для Угорщини, але все не так просто

ЄС може знову заблокувати фінансування, якщо Угорщина припинить виконувати умови.

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ЄС розблокував допомогу Угорщині / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Європейська комісія розблокувала 10 мільярдів євро коштів для Угорщини. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на заяву комісії.

"Після ретельної оцінки і декількох обмінів думками з угорським урядом комісія вважає, що Угорщина вжила заходів, які вона зобов'язалася вжити, щоб комісія вважала, що горизонтальна умова Хартії ЄС про основні права виконана в частині, що стосується незалежності судової влади", - йдеться в повідомленні.

Водночас у Єврокомісії зазначили, що вони знову заблокують фінансування, якщо Угорщина не виконуватиме умови.

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Варто відзначити, що це все сталося прямо перед самітом ЄС, на якому Орбан пообіцяв заблокувати фінансову і політичну підтримку України.

Блокування допомоги Угорщині

Нагадаємо, Віктор Орбан погрожував зірвати саміт Україна-ЄС. Президент Євроради Шарль Мішель змушений припинити візит до Китаю через погрози Орбана щодо питання України.

8 грудня стало відомо про те, що Єврокомісія хоче виділити Угорщині 10 млрд євро. Дипломати з ЄС намагаються виправдатися і кажуть, що це нібито не пов'язано з шантажем Орбана і війни в Україні.

Пізніше з'явилася інформація про те, що Угорщина готова скасувати вето на допомогу Україні, якщо ЄС розморозить її кошти. Уряд у Будапешті затримує чотирирічний пакет підтримки на суму 50 мільярдів євро для Києва.

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