Комаровський пояснив, чому ті, хто кинув палити, різко товстіють

Євген Комаровський розповів про причини наборах зайвої ваги / скріншот з відео

Відомий доктор Євген Комаровський відверто відповів на питання про те, чому ж багато людей, які кидають палити сигарети, починають набирати вагу.

Євген Олегович у випуску Комаровості на YouTube повідомив, що є дві передумови набору ваги при відмові від нікотину.

"Активізація обміну речовин, адже нікотин його гальмує. Нікотин гальмує вироблення кишкового соку. Без нікотину він починає активно вироблятися. Природно, весь час хочеться жерти", - розповів медик.

читайте такожКомаровський повідав, з якого віку дитина повинна чистити зуби

Комаровський повідав, що нові дослідження в цьому питанні показали, що з'являються певні бактерії в товстому кишечнику і вони 100% впливають на апетит.

Реклама

"Проводили досліди на мишах з нікотином, коли вони припиняли його отримувати, вони активно жерли", - зазначив лікар.

Раніше Главред писав про те, що в Україні вже виявили перший випадок штама Омікрон, при цьому на тлі зростання кількості країн, де циркулює цей дуже заразний маловивчений варіант, в суспільстві виникає "паніка".

Доктор Євген Комаровський поділився думкою, наскільки побоювання виправдані.

Також дитячий лікар назвав ряд версій-гіпотез про можливі причини появи штаму Омікрон, який відрізняється від інших штамів більш легким перебігом хвороби при зараженні.

Читайте також: