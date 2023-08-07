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Виправдовував війну РФ проти України: митрополита УПЦ МП засудили до 5 років тюрми

Альона Вороніна
7 серпня 2023, 21:52 оновлено 7 серпня, 21:55
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Митрополит закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України, а також поширював інформацію на підтримку окупантів.
Митрополита УПЦ МП приговорили к 5 годам тюрьмы
Митрополита УПЦ МП засудили до 5 років тюрми/ колаж: Главред, фото: СБУ

Очільника Тульчинської єпархії УПЦ МП у Вінницькій області Іонафана засудили до 5 років позбавлення волі за публічне виправдання війни країни-агресорки Росії проти України.

Про це повідомила Служба безпеки України. Зазначається, що суд підтвердив доказову базу, яку раніше зібрала спецслужба.

"Згідно з матеріалами слідства, фігурант поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України. А на одному із сайтів РПЦ розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів. Ініційована СБУ експертиза вилучених під час обшуків матеріалів (прокремлівських агіток і літератури) підтвердила факти незаконної діяльності митрополита", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що СБУ передала обвинувальний вирок до суду щодо очільника Тульчинської єпархії УПЦ (МП) у січні цього року.

Справа екс-намісника Лаври Павла Лебедя

1 квітня СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП Павлу за двома статтями Кримінального кодексу. У його будинку також був проведений обшук. Там правоохоронці знайшли коштовні речі, ікони та речі, які вказують на проросійські погляди митрополита Павла.

Після того, як "Паша-мерседес" кілька місяців провів під домашнім арештом, йому у липні суд змінив "запобіжний" на тримання під вартою у СІЗО з можливістю внесення застави – вийти він зможе під величезну заставу у розмірі 33 мільйонів гривень.

Проте 7 серпня стало відомо, що Павла Лебедя вже випустили під заставу. Митрополит та його адвокат стверджують, що 33 мільйони гривень на заставу назбирали "більш ніж тисяча людей".

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