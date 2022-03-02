Операцію із захоплення України хотіли провести за 15 діб: документи окупантів

Завдяки успішним діям одного з підрозділів ЗСУ окупанти втрачають не тільки техніку і живу силу, а й важливі документи.

Як повідомляє Оперативно-тактичне угруповання схід, у розпорядженні військових опинилися плануючі документи одного з підрозділів батальйонної тактичної групи 810 окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ.

Серед документів є робоча карта, бойове завдання, таблиця позивних, таблиці сигналів управління, таблиці прихованого управління, список особового складу і так далі.

"З отриманої інформації стало відомо, що плануючі документи на війну з Україною були затверджені ще 18.01.2022, а сама операція із захоплення України повинна була пройти за 15 діб, а саме – з 20.02 по 06.03.

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Підрозділ ворога повинен був здійснити висадку в ВДК "Орськ" в районі населеного пункту Степанівка-1 і далі діяти з військовими частинами 58 армії, а саме – з 177 окремим полком морської піхоти ЧФ РФ. Кінцевою метою цих сил було блокування і взяття під контроль Мелітополя", - сказано в повідомленні.

Військові підкреслюють, що не варто вірити полоненим, які стверджують, що приїхали в Україну на навчання.

"Коли в черговий раз хтось із полонених скаже, що приїхав на навчання і заблукав – не вірте! Вони знали, вони ретельно планували і готувалися. А російським окупантам скажемо одне: залишайте і далі свою техніку, і таємні документи, вони нам знадобляться, по-перше - для наших захисників, по-друге, - для Гааги", - додали військові.

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

27 лютого Володимир Путін оголосив, що переводить сили стримування "в режим особливого бойового чергування".

28 лютого відбулися перші переговори між Україною і Росією.

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