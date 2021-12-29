Операція пішла не за планом: у Києві рятувальники впустили з висоти носилки з чоловіком

Рятувальники впустили потерпілого / usar-kiev.com.ua

У Києві чоловік погнався за зловмисниками, які вкрали його речі, невдало стрибнув на дах гаража і травмував ногу. Вибратися з пастки йому самостійно не вдалося.

Під час рятівної операції, рятувальники поклали на носилки, але впустили з висоти. Відео інциденту опублікували в мережі.

читайте такожЗігрівав своїм тілом: 10-річний хлопчик врятував батька на ДніпропетровщиніВсе сталося в ніч з 27 на 28 грудня на вулиці Хрещатик. На відео видно, як чоловіка на ковшових ношах намагаються спустити вниз. У якийсь момент мотузка обривається і носилки з постраждалим падають на асфальт.

Раніше повідомлялося, що в індійському місті Мумбаї завдяки котам вдалося врятувати немовля. Новонароджену дівчинку, якій було всього 5 днів, батьки залишили вмирати в брудній ямі.

У поліції Мумбаї зазначили, що якби не вуличні коти, дівчинка могла б не вижити.

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