Під Вінницею трапилася хімічна аварія:рятувальники осаджують хмару аміаку / ДСНС

Біля Немирова (Вінницька область) сталася хімічна аварія на території місцевого підприємства ПрАТ "Райагрохім". Про це повідомляється в Telegram-каналі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Відомо, що рятувальники намагаються ліквідувати наслідки витоку безводного аміаку з цистерни.

"Станом на 11: 00 підрозділами ДСНС проводиться осадження Хмари аміаку розпорошеними струменями води. Відділенням радіаційного, хімічного та біологічного захисту проводиться встановлення причини витоку. Очікується прибуття автоцистерни для перекачування", - йдеться в тексті.

Жертви і постраждалі в результаті інциденту відсутні.

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Нагадаємо, раніше в місті Самбір Львівської області від удару струмом на залізниці постраждала дівчина 2007 року народження.

"20 серпня о 18: 53 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що у м.Самбір на вул. Вокзальна, 1 Самбірського району отримала ураження електричним струмом, дівчина 2007 року народження. Дівчина перебувала на вагоні - цистерні, який стояв на залізничній станції "Самбір", - йдеться в повідомленні.